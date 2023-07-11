Heyelan nedeniyle kapatılan Anadolu Otoyolu’nun İstanbul istikameti açıldı

Heyelan nedeniyle Bolu Abant gişelerinden araç trafiğine kapatılan Anadolu Otoyolu’nun İstanbul istikameti, çalışmaların ardından ulaşıma açıldı. Trafikte mahsur kalan ve çalışmaların bitmesini bekleyen araç sahiplerinin esareti 30 saat sürdü.

Heyelan nedeniyle kapatılan Anadolu Otoyolu’nun İstanbul istikameti açıldı

(İHA) Türkiye’nin en önemli geçiş noktalarından biri olan TEM Otoyolu’nun Bolu Dağı Tüneli geçişinde, kenti esir alan aşırı yağışlar nedeniyle heyelan meydana geldi.

Gece saatlerinde bölgede geniş güvenlik tedbiri alındı. Temizlik çalışmaları gün ağarınca başladı. Ekiplerin gün boyu gerçekleştirdikleri hummalı çalışmasıyla yoldan heyelanın getirdiği malzemeler temizlendi.

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Heyelanın meydana geldiği dağın üzerinden tehlike arz eden topraklar yola indirildi. Kara yolları ekipleri otoyolda yıkama çalışması yaptı.

Yaklaşık 30 saat kapalı kalan trafiğin İstanbul istikameti gece saatlerinde yeniden trafiğe açıldı.

Heyelanın olduğu alanda tedbir amaçlı yol 2 şeritten kontrollü olarak sağlanacak.

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