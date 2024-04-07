Heyelan şehirle bağlantıyı tamamen kesti

Kaynak: İHA
Heyelan şehirle bağlantıyı tamamen kesti
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen heyelan sonrasında Onbaşılar köyü ile şehir merkezi arasındaki bağlantı kesildi.

Aktarılan bilgilere göre, Yüksekova’da gece saatlerinde meydana gelen heyelan ilçeye 30 kilometre uzaklıkta bulunan İran sınırındaki Onbaşılar köy yolunda meydana geldi. Yağışlar sonrası dağdan kopan toprak ve kaya parçaları yola düştü.

Heyelanın düşmesi ile araç trafiğine kapanan yol, köyün şehirle bağlantısının kesilmesine neden oldu.

Yetkililerden yolun açılması için yardım bekleyen köy muhtarı Husret Şen, “Aralıklı yağışların başlamasıyla bölgede hayatı olumsuz yönde etkilerken, köyümüzün yoluna maalesef heyelan inerek yol tamamen kapandı. Şu an köyümüzün yolu kapalı. Biz de yetkililere çağrıda bulunarak yolumuzu açılması için çalışma bekliyoruz. Ben köy muhtarı olarak takipte olacağım” dedi.

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