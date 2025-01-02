Hibernian 10 kişi kalan rakibiyle berabere kaldı

St Johnstone, İskoçya Premiership'teki kritik mücadelede Hibernian ile 1-1 berabere kalarak önemli bir direnç sergiledi. Ev sahibi ekip, maçın 41. dakikasında Jason Holt’un kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Holt’un Chris Cadden’a yaptığı sert müdahale, hakem Lloyd Wilson tarafından monitör incelemesi sonrası kırmızı karta dönüştürüldü.

İlk yarının uzatma dakikalarında St Johnstone kaptanı Nicky Clark, Rocky Bushiri’nin Jack Sanders’a ceza sahasında yaptığı faul sonrası kazanılan penaltıyı gole çevirerek takımını öne geçirdi. Ancak Hibernian, ikinci yarının sonlarına doğru Dwight Gayle’in attığı golle eşitliği sağladı.

Maçın ardından St Johnstone Teknik Direktörü Simo Valakari, oyuncularının performansından memnun olduğunu belirtti: "Oyuncularımın performansı, isteği ve arzusundan daha fazlasını isteyemem. Bu maç bize özgüven verdi." Valakari, takımın liderliğini koruyamamasına rağmen alınan bir puanı olumlu bir adım olarak değerlendirdi.

ST JOHNSTONE'NİN MÜCADELESİ

Altı maçtır galibiyet yüzü göremeyen St Johnstone, özellikle ilk yarıda sergilediği savunma ve hücum disipliniyle dikkat çekti. Holt’un oyundan atılmasına rağmen mücadeleyi bırakmayan ekip, Hibernian karşısında öne geçmeyi başardı. İkinci yarıda rakibin artan baskısına rağmen direnen takım, dört maçlık mağlubiyet serisine son verdi.

HİBERNİAN’DAN GERİ DÖNÜŞ

Hibernian, devre arası öncesi yediği golün ardından ikinci yarıda oyun üstünlüğünü eline aldı. Dwight Gayle’in bitirici vuruşuyla eşitliği yakalayan takım, üst üste beşinci maçını kaybetmedi. Hibernian Teknik Direktörü David Gray, “Yol maçından bir puan almak kötü değil ama 10 kişilik bir rakibe karşı galibiyet alamadığımız için hayal kırıklığı yaşıyoruz,” dedi.