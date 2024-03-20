Hiçbir şey yapmadan aylık 200 bin TL maaş alıp çakarlı araçlarla geziyorlar

Kaynak: Haber Merkezi
Hiçbir şey yapmadan aylık 200 bin TL maaş alıp çakarlı araçlarla geziyorlar
Site yöneticileri vatandaşları isyan ettirdi. Yaklaşık 200 bin TL maaş alan site yöneticileri ayrıca çakarlı araçlar kullanıyor.

İstanbul’da yüksek kira ve ev fiyatlarının ardından site aidatları da fırladı.

Site yöneticilerinin aldıkları maaşlar artık hem vatandaşları hem de uzmanları isyan ettirdi.

Uzmanlar site yönetimlerinin mafyatik grupların eline geçtiğini söyleyerek çakarlı araçlarla bile siteye gelenlerin olduğunu aktardı.

Vatandaşlar ise site yöneticilerinin hiçbir iş yapmadığını savunurken, denetimlerin artırılmasını talep ediyor.

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"200 BİN TL MAAŞ ALIYORLAR"

Bir televizyon programında konuşan uzman isim "İstanbul'da bazı site yöneticileri hatta site müdürleri dahi 150 - 200 bin TL'ye kadar maaş alabiliyor. Bu da kat maliklerimizin cebinden çıkıyor." İfadelerini kullandı.

“ÇAKARLI ARAÇLARLA GELENLER VAR”

2-3 aydır çok sayıda şikayetler aldıklarını belirten uzman isim şunları söyledi;

Mafyatik grupların eline geçmiş vaziyette site yönetimleri. Çakarlı araçlarla siteye girenler bile var.

Devamında uzman isim "200 dairelik bir sitede 150 bin TL kendine maaş yazdırdığıyla ilgili bireysel yönetcinin talebi olmuş ve genel kuruldan geçmiş." dedi.

Vatandaşlar ise yaşanan duruma isyan ediyor. Site yöneticilerinin hiçbir iş yapmadığını savunan vatandaşlar, denetimlerin artırılmasını talep ediyor.

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