Hiçbir yeri sağlam olmayan harabeye bakın ne kadar kira istediler. İnsanda biraz utanma olur

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in kira zammının yüzde 25'inin kaldırılacağı sinyalini vermesiyle birlikte, fahiş fiyatlardaki kira talepleri yeniden gündemde. Özellikle İstanbul Bağcılar'da ortaya çıkan bir ev kirası tartışmalara neden oldu. Sosyal medyada dolaşan bir kullanıcı, Bağcılar'da yer aldığını iddia ettiği harabe bir ev için ev sahibinin aylık 8 bin TL kira talep ettiğini duyurdu ve evin içini kameralarla görüntüledi.

8 BİN LİRA İSTEDİLER

Ev sahibinin, "Kira fiyatını artırmam gerekiyor" şeklindeki açıklaması, şehirdeki kiraların ne denli vahim bir seviyeye ulaştığını gözler önüne seriyor. Ev gezisini kayda alan vatandaş, ev sahibine koridordaki eşyaların durumunu sorduğunda, bunların önceki kiracıya ait olduğunu öğrendiğini belirtti. Ayrıca, doğal gaz gibi temel olanaklar hakkında bilgi almak istediğinde ise ev sahibinden anlamsız bir tepkiyle karşılaştı. Kiracının, koltuk gibi temel mobilyaları dahi talep etmesi üzerine ise ev sahibinin kira fiyatını artırma gerekliliği dile getirildi.

Ancak, bu viral olan harabe evin gerçekten kiralanıp kiralanmadığına dair net bir bilgi bulunmuyor. Bu durum, İstanbul'un konut piyasasındaki çarpıklıkların ve kiraların ne kadar vahim bir durumda olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Kiralama maliyetlerinin, sıradan vatandaşlar için giderek daha fazla bir yük haline geldiği artık kaçınılmaz bir gerçek olarak karşımızda duruyor.