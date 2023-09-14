Hidayet Türkoğlu'nun takım arkadaşı öldü

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun basketbol oynadığı yıllardan takım arkadaşı olan Brandon Hunter, 42 yaşında hayatını kaybetti.

Türkoğlu, ABD'li basketbolcu ile 2004-2005 sezonunda Orlando Magic'te forma giymişti.

Orlando Magic'ten yapılan açıklada "Eski takım arkadaşımız Brandon Hunter'ın ölümünü büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Tüm Hunter ailesine en derin başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerini kullandı.

Hunter'ın kayınvalidesi Carolyn Cliett "Düzenli olarak yaptığı sıcak yoga sırasında yere yığıldı. Bildiğimiz kadarıyla sağlığı iyi durumdaydı. Şok olduk" açıklamasını yaptı.

Hunter, NBA'nin yanı sıra Yunanistan, İtalya ve Fransa'da da oynadı.