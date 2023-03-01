Hikmet Karaman'a kel demenin cezası açıklandı

Kayserispor'da teknik direktörlük yaparken geçen yıl Hikmet Karaman'a 'Kel' diyen kişiye mahkeme ceza verdi.

Fatih D. isimli bir kişi Karaman'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın altına önce küfürlü bir yazı yazdı, ardından da 'Sus kel' ifadesini kullandı.

Şikayet üzerine şüpheli Fatih D. hakkında Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen iddianameyle 'sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Görülen mahkemede hakim Birol Küçük, sanık Fatih D.'yi, 'sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' suçundan 87 adli gün karşılığı 1740 TL para cezasına çarptırdı.

Hakim sanığın sabıkasız olması nedeniyle cezasının hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.