Hikmet Karaman görevden alındı mı

Kaynak: Haber Merkezi
Hikmet Karaman görevden alındı mı

Adana Demirspor'un teknik direktörü Hikmet Karaman'ın, Süper Lig'in son haftasında Başakşehir'e karşı alınan 6-2'lik mağlubiyet sonrası açıklamaları gündem oldu.

Karaman, basın toplantısında, "Son haftalarda beklediğimiz sonuçları elde edemedik, ancak sezonu tamamladık" dedi.

Takım olarak mevcut imkanları en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştıklarını belirten Karaman, sakat ve cezalı oyuncular nedeniyle normalde az süre alan oyunculara bu maçta şans verdiklerini söyledi.

"LİGİ TAMAMLADIK"

Sezon başında yönetimle yaptığı toplantıda, "Takımımızın tehlikeli bölgeye girmemesini, ilk 10-12 sıra içinde bitirmesini hedefledik. Bu, Avrupa'da tanınan bir takım olma yolunda Adana Demirspor için yeterli" diye konuştuğunu aktardı. Karaman, "Taraftarlarımızın desteği ve fedakarlığına rağmen son haftalarda istediğimiz sonuçları alamasak da ligi tamamladık ve onlara teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

NE DEMEK İSTEDİ?

Sosyal medyada görevinden ayrılacağı yönünde spekülasyonlar olduğunu belirten Karaman, "Yönetim, sportif direktör ve başkanımızla görüşmeler gerçekleştirdik. Bu konuda resmi bir açıklamanın kulüp tarafından yapılmasının daha uygun olacağını düşünüyorum" dedi.

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