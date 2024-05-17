Hikmet Karaman hem sahada hem dışarıda kaybetti

Trendyol Süper Lig’in 37. Haftasında Antalyaspor sahasında Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi.

Hafta içerisinde ilk olarak FIFA’dan 3 dönem transfer yasağı alan Adana Demirspor karşılaşmanın başlamasına dakikalar kala UEFA’dan men cezası aldı. Mavi Şimşekler art arda alınan cezaların yarattığı moral bozukluğu ile geldi.

Öte yandan hem maddi sorunlarla boğuşan hem de sezon sonunda hocasını kaybedecek olan Antalyaspor tarafı ise son 3 hafta da alınan 3 mağlubiyet aldı.

Bu nedenle Corendon Park’ta oynanan mücadele her iki takım içinde lig bitmeden moralleri düzeltmek için büyük bir önem taşıyordu.

Bu durumun bilincinde olan iki tarafta karşılaşmaya kazanma arzusuyla çıktığı çok net bir şekilde görülüyordu.

Maçta ilk düdük çalar çalmaz tempolu oyununa başlayan Adana Demirspor’da henüz ikinci dakikada sağ kanattan içeriye giren Tayfun’un aşırtmasını Antalyasporlu Veysel çizgiden çıkardı.

Bu pozisyondan sonraki 28 dakika boyunca Antalyaspor topun kontrolünü elinde tutarken Adana Demirspor kontra ataklarla rakip kaleye yüklendi.

Antalyaspor kapanan Adana Demirspor savunmasını aşmayı bir türlü başaramazken Mavi Şimşekler hızlı atakları sayesinde rakibine daha çok şut çekme imkanı buldu.

Akan oyunda rakip savunmayı aşamayan Antalyaspor rakibini duran topta geçmeyi başardı. 30. Dakikada sağ kanattan kullanılan kornerde Assombalonga ön tarafa koşarak kafasını vurdu. Arka direğe doğru giden topun Mendoza’ya çarpması sonrası Antalyaspor maçta perdeyi açtı.

Kalan 15 dakikada Adana Demirspor topa ortak olmayı başarsada ne olursa olsun devreye önde girmek isteyen Antalyaspor rakibi gibi iyi kapandı ve soyunma odasına önde girdi.

İkinci yarının başlarında daha fazla atak organizasyonu isteyen Hikmet Karaman Aymbetov ve Barasi’yi oyuna soktu.

Geride olmanın verdiği psikoloji ile Adana Demirspor topun kontrolünü bu sefer eline alırken Hikmet Karaman yaptığı değişikliklerin meyvesini 65’te aldı. Sağ kanataki Mendoza’nın arka tarafa yolladığı havadan ara pasıyla arkaya sarkan Atal çizgiden yerden bir pasla topu penaltı noktasındaki Aymbetov’a verdi. Bir anda bomboş bir şekilde kalenin önünde topu alan Aymbetov ise sadece topa dokunarak ligdeki ilk golünü kaydetti.

Gelen gol ile oyuncular havaya uçarken sevinçleri adeta kursağında kaldı. Adana’nın golünden hemen 9 dakika sonra orta alandan paslaşarak ceza sahasının sol tarafına topla girmeyi başaran Safuri sağ arkaya doğru pasını aktardı. Kimsenin dokunmadığı topa uzaklardan koşarak gelen Mert Yılmaz’ın şutunda top filelerle buluştu ve Antalyaspor yeniden öne geçti.

Gelen golden sonra Adana Demirspo yeniden hızlı reaksiyonla ataklar bulmaya başlasada bitiricilik anlamında gelen hatalar ve Antalyaspor defansının kritik müdahaleleri nedeniyle aranan gol bir türlü gelmedi ve maç Antalyaspor’un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Bu sonuç ile birlikte 1 hafta içerisinde Adana Demirspor ve Hikmet Karaman hem sahada kaybetti hem de UEFA ve FIFA’dan alınan cezalarla dışarıda kaybetti.