Hikmet Karaman isyan etti. 'İnsanlar sinirleniyor'

Kaynak: AA
Hikmet Karaman isyan etti. 'İnsanlar sinirleniyor'
Adana Demirspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Pendikspor maçından sonra konuştu.

Adana Demirspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Pendikspor'a 2-1 yenildikleri maçtan sonra takımda değişmesi gereken çok şeyler olduğunu söyledi.

Karaman, "Takıma gelen ve gidenler var. Transfer olacaklar var. Yusuf Sarı ve Balotelli gibi aramıza katılması gerekenler var. Bir an önce takım hüviyeti oluşturacak oyuncu grubunu toparlamamız lazım" dedi.

Karaman hakemleri de eleştirdi ve şu ifadeleri kullandı:

"Bizim hata yaptığımız kadar hakemler de hatalar yapıyor. Ofsaytı hemen kaldırdı. Yarı otomatik ofsayt sistemi geldi. Pozisyonu bir gör. İnsanlar sinirleniyor. Bırak baksınlar, sonra değerlendirmeni yap. Gol gibi duruyor. Hakemler, avantaj kurallarını iyi uygulamalı. Maçın sonunda 7 dakika uzatma var. Uzatma içinde 4 dakikayı rakip çalıyor. Hakemlerimizin buna dikkat etmesi lazım."

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