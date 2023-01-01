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Hilafet çağrısı yapan imam valiyi ziyaret etmişti: Yargıdan jet hızıyla karar çıktı

Hilafet çağrısı yapan ve kadınlara yönelik skandal sözlerle gündeme gelen imam Halil Konakçı, Erzincan Valisi Mehmet Makas’ı makamında ziyaret etmişti. Konakçı’nın ziyaretinde takke takması nedeniyle yapılan suç duyurusuna savcılık jet hızıyla karar verdi.

Haber Giriş: 1 Ocak 2023 Pazar - 10:41
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Hilafet çağrısı yapan imam için yargıdan jet hızıyla karar çıktı

Hilafet çağrısı yapan imam valiyi ziyaret etmişti: Yargıdan jet hızıyla karar çıktı
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Hilafet çağrısı ve kadınları hedef aldığı açıklamalarıyla tepki çeken imam Konakcı, Aralık 2022’nin başında Erzincan Valisi Mehmet Makas’ı makamında ziyaret etti. Konakcı’nın başında “takke” olması ise dikkat çekti. Avukat Çakmak, söz konusu ziyaret edeniyle Konakcı, Makas ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hakkında Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Cumhuriyet gazetesinden Sefa Uyar’ın haberine göre, ziyaretteki isimlerin devlet memuru olduğuna işaret eden Çakmak, Konakcı’nın ziyarette dini kisvesiyle yer aldığını vurgulayarak, “Konakcı’nın, binlerce imamdan biri olarak ne görevli olduğu cami dışında vaaz verebilme ne de memur olarak demeç verebilme ve açıklama yapabilme yetki ve görevi var. Ayrıca, ibadethaneler dışında sarıkla, takkeyle ve benzeri giysiyle sokağa çıkması bile halen yürürlükte olan devrim kanunlarımıza göre yasaktır. Valinin takkeli bir imamı, bu kisvesi ile valilik makamında törenle karşılaması makamının ciddiyetiyle bağdaşmıyor. Bu tür eylemler tarikat ve cemaatlere cesaret verir türden olup, laikliğe de aykırıdır” dedi. Ancak başsavcılık, 1 hafta içinde takipsizlik kararı verdi.

‘LAİK DEVLETİN MEMURLARI’

Karara itiraz eden Çakmak, laikliğe ve devrim yasalarına işaret ederken, “bazı kisvelerin giyilemeyeceğine dair yasa”ya değinerek, “Değiştirilmesi teklif dahi edilemez olan bu devrim kanunu ve bu kanunun hükümleri, görmezden, duymazdan, bilmezden gelinecek nitelik ve içerikte değil. Kanuna göre hangi din ve mezhebe mensup olurlarsa olsunlar ruhanilerin mabet ve ayinler haricinde ruhani kisve taşıması yasaktır. Devrim kanunları, Türkiye’nin her yerinde, savcılık da dahil herkes açısından geçerli ve bağlayıcıdır. Takke bir dini kisvedir” dedi.

Valinin, bu şekilde misafir ağırlamasının ve hediyeleşmesinin suç olduğunu söyleyen Çakmak, “Makas, imamın suç oluşturan eylemlerine ortak olmuş, makamını kullanarak siyasi ikbal sağlama peşinde koştuğu izlenimi veren davranışlar sergilemiştir. Konakcı da Makas da laik, demokratik, sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin birer memurlarıdır. Devlete bağlılık her ikisinin de asil görevidir” ifadelerini kullandı.

 

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Hasan emmi
1.01.2023 11:29
Eh. Zamane Müslümanı. Böylelikle kendilerine koltuk buluyorlar. Asıl suç yönetenlere. Güya kendilerini Müslüman gösterecekler. Neyse ki seçim yakın. Herkes cezasını çekecek.  
 
mehmet
1.01.2023 11:07
Adamlar birine mutlaka kulluk etmek, her şeyini vermek istiyor. Beni halifeyim kullarım ailece gelsin bademliyeyim  
 
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