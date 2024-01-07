Hilafet sancaklı Filistin yürüyüşü

Kaynak: Haber Merkezi
Hilafet sancaklı Filistin yürüyüşü
İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından düzenlenen Filistin Yürüyüşü’nde, hilafet ve tevhid bayrakları açıldı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri Vakfı (İHH) tarafından, dün Filistin’e destek için İstanbul’da yürüyüş düzenlendi. Kadıköy’de yapılması planlanan yürüyüşün yeri değiştirildi ve Ümraniye yapıldı. Tevhid bayrağına ilişkin tartışmalar devam ederken, Yamanevler Metro durağında başlayarak Ümraniye Metro durağında sona eren yürüyüşte, hilafet ve tevhid bayrakları açıldı.

HİLAFET BAYRAKLARIYLA TEKBİR GETİRDİLER

Yürüyüş sırasında anons yapan İHH yetkilileri, "Tevhid bayrağının yeşili şühedanın kanlarıyla boyanmış Türkiye bayrağı. Dünya görsün. En kutlu sloganımızı en kutlu sancağımız tevhid bayrağı altında haykıralım" sözleriyle tekbir getirdi.

Yürüyüş boyunca, polis eşliğinde tekbir getirip slogan atan katılımcılar, eylemin ardından Kuran ve dua okudu.

İHH Yönetim Kurulu Üyesi Muhammed Cihat Çelik, 57 islam ülkesinin Refah kapısını açtırmayı başaramadığını söyledi ve bebeklerin ve sivillerin ölümüne neden olan gücün, işgalcilerin silahları mı yoksa bu ülkelerin acziyetleri mi olduğunu sordu.

Çelik, tevhid tartışmaları hakkında ise, Kelime-i Tevhid’le insanların bir derdinin olmadığını iletti ve takım elbiseli provakatörlerin gündemi değiştirmek ve meseleyi başka bir yere taşımak istediğini iddia eden Çelik, “Bugün meselemiz Filistin” dedi.

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