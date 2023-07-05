Hilal Kaplan 446 içeriği erişime engelletti. Hava durumu haberini bile engelletmiş

3 Temmuz Pazartesi günü Free Web Turkey’de yer alan “Ben Hilal, siliyorum: Hilal Kaplan, iki ayda 396 içeriğe erişimi engelletti” başlıklı haberle, Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan’ın 14 Nisan-15 Haziran tarihleri arasında dört ayrı kararla toplam 396 içeriğe erişimi engellettiği duyurulmuştu.

Haberde, aynı zamanda TRT Yönetim Kurulu Üyesi de olan Kaplan’ın, eski eşi Öğüt’ten boşanıp Milat Gazetesi yazarı Tevfik Emre Sarı ile evlenmesinin medyada geniş yer bulduğu ve Kaplan’ın da konuyla ilgili haber ve sosyal medya paylaşımlarını erişime engellettiği yazıyordu. Bu kapsamda Kaplan & Sarı çiftinin iki ayda dört ayrı kararla toplam 396 içeriği erişime engeli getirttiği belirtilen kaydediliyordu.

Free Web Turkey’den Ali Safa Korkt’un haberine göre henüz ilgili haberin yankıları sürerken yeni bir gelişme yaşandı ve Hilal Kaplan, 4 Temmuz tarihli bir kararla Sarı ile evlilikleri hakkındaki 50 içerik için daha erişim engeli kararı aldırdı.

Hilal Kaplan’ın talebi üzerine İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla Sarı ile evlilikleri ve Sarı’nın eski eşinin iddialarıyla ilgili 32 haber, 15 YouTube videosu, 11 tweet, 1 TikTok videosu ve 1 Google arama sonucu erişime engellendi.

YİNE RET KARARINA İTİRAZLA ALINDI

Kaplan’ın bu erişim engeli kararı da tıpkı 12 Mayıs tarihinde aldırdığı karar gibi daha önce ret verilen bir talebe yaptığı itirazın kabul edilmesiyle alındı.

Kaplan, bu habere konu erişim engeli kararını önce İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliğinden talep etti ancak mahkeme, bu talebi 23 Haziran’da reddetti. Bunun üzerine Kaplan, İstanbul 6. Sulh Ceza Mahkemesine bu ret kararı için itiraz başvurusunda bulundu ve başvurusu kabul edildi.

HAVA DURUMU HABERİNİ BİLE ENGELLETTİ

Karar kapsamında Gazete Duvar’ın “Sıcaklık Batı'da artıyor, Doğu'da azalıyor” başlıklı haberi de erişime engellendi. Haberde “Sıcaklıkların Batı'da mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde, Doğu Anadolu'nun doğusunda mevsim normallerinin 1-3 derece altında seyretmesi bekleniyor.” ifadeleri yer alıyordu.

GOOGLE ARAMASINI DA TOPTAN ENGELLETTİ

Karar kapsamında bir Google arama sonucu da erişime engellendi.

14 Nisan’da “Korsikalı Hıdır” isimli YouTube kanalında yayımlanan ve 40 bin görüntülenme alan “Hilal Kaplan pek yakında Müge Anlı’da” başlıklı videonun Google arama sonucu da engellenen içerikler arasında yer aldı.

Yani Google arama motorunda yapacağınız “Hilal Kaplan pek yakında Müge Anlı’da” araması sonucunda karşınıza çıkacak liste ile bu listede yer alan linklere erişmek mümkün olmayacak.