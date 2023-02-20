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Pelikan liderlerinden Hilal Kaplan 'CHP’nin kentsel dönüşüme direnmesi can aldı' dedi. Oysa defalarca imar affını AKP çıkardı

Sabah Gazetesi yazarı Hilal Kaplan, depremin faturasını CHP'ye kesti. Kaplan, "CHP’nin kentsel dönüşüme direnmesi can aldı" başlıklı yazısında, "CHP'liğini yapıyor. Maalesef kentsel dönüşüm karşıtı bu siyaset sebebiyle bu altı mahallede 778 vatandaşımız hayatını kaybetti." dedi.

Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi - 12:39
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Hilal Kaplan: CHP’nin kentsel dönüşüme direnmesi can aldı

Pelikan liderlerinden Hilal Kaplan 'CHP’nin kentsel dönüşüme direnmesi can aldı' dedi. Oysa defalarca imar affını AKP çıkardı
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Sözcü Gazetesi'nin "Erdoğan'ın geçen yıl çıkardığı kararnameye göre deprem bölgesi riskli değilmiş" manşetiyle duyurduğu haberi hatırlatan Sabah Gazetesi yazarı Hilal Kaplan depremin faturasını CHP'ye kesti.

Sözcü Gazetesinin söz konusu haberi şöyleydi:

"İki büyük depremin İskenderun'da yarattığı yıkım, acı bir gerçeği gözler önüne serdi. On yıl önce İskenderun'da 6 mahalle, Bakanlar Kurulu kararıyla depreme karşı riskli alan ilan edildi. Aradan 9 yıl geçti. Ne olduysa oldu, risk unutuldu. Erdoğan, 5 Şubat 2022 tarihli kararnameyle riskli alan kararını kaldırdı. İktidar riskli alan kararını kaldırdı ama depremin yıkıcı etkisini kaldıramadı. Son depremde Numune, Pınarbaşı, Esentepe ve Meydan mahallelerinde 136 bina yıkıldı ve yüzlerce kişi enkaz altında can verdi. CHP'li Faik Öztrak 'Sorumlu iktidardır' dedi."

"Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2013'te bu altı mahalleyi riskli alan ilan ediyor. Mahallelinin itirazıyla yerel mahkeme kararı iptal ediyor." diyen Kaplan, "Bakanlık, ikinci kez riskli alan diyerek ısrar ediyor ama yine itiraz ve sonrasında yine iptal kararı. Bu süreçlerin hepsinde CHP kararın iptalini savunuyor. CHP'ye yakın sol örgütler, "kentsel dönüşüm, rant bölüşümü" temalı protesto ve propagandalarını yapıyor." ifadelerini kullandı.

Kaplan yazısına şöyle devam etti:

"Bakanlığın yasal tüm süreçlere bağlı kalıp aldırmaya çalıştığı karar, CHP'nin desteğiyle iptal edilince Cumhurbaşkanı Erdoğan da yasa gereği yapması zorunlu olanı yapıp Bakanlar Kurulu kararını iptal ediyor.

Sözcü, bu haberi yaparken 'Ne olduysa oldu' diyerek aslında CHP'nin süreç içindeki başat rolünü silip parmağı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çeviriyor. Yani CHP, CHP'liğini yapıyor.

Maalesef kentsel dönüşüm karşıtı bu siyaset sebebiyle bu altı mahallede 778 vatandaşımız hayatını kaybetti. Giden geri gelmeyecek. Akbabalar aradan çekilirse en azından bundan sonra benzer hadiselerin yaşanmasının önüne geçebiliriz."

İMAR AFLARI, GEÇ MÜDAHALE, TEDBİRSİZLİK...

AKP’nin 20 yıllık iktidarında toplamda 8 kere imar affı getirildi ve planlanan 9. imar affı  bu yıl reklamlarla kamu oyuna bildirildi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da 31 Mart 2019’daki yerel seçim öncesi gittiği Hatay’da “İmar barışıyla, toplam 205 bin Hataylı vatandaşımızın sorununu çözdük” diyerek imar aflarının arkasında durmuştu.

Türkiye'yi sarsan depremlerin ardından, deprem bölgesine müdahalelerdeki yetersizlikler ve ihmaller kadar konulardan biri de imar afları oldu.

Öte yandan depremde yıkılan binaların ciddi bir bölümünün yeni bina olması ve depreme dayanıklı diye satılmaları da "kentsel dönüşüm" adı altında gerçekleşen "rantsan dönüşümü" yeniden tartışmaya açtı.

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