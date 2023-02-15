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Hindistan asıllı oyuncu o video ile birlikte paylaştı: Türkiye'de aileler bir mucize için dua ediyor

Kısa bir süre önce anne olan, sonra da yeni doğan bebeğinin yoğun bakımdaki yaşama tutunma çabasına tam 100 gün boyunca tanıklık eden ünlü oyuncu Priyanka Chopra'dan Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere bir yardım çağrısı daha geldi.

Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba - 11:59
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Hindistan asıllı oyuncu Priyanka Chopra Türkiye için yardım çağrısı paylaştı

Hindistan asıllı oyuncu o video ile birlikte paylaştı: Türkiye'de aileler bir mucize için dua ediyor
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Nick Jonas ile evli olan Hindistan kökenli Priyanka Chopra, depremin mucizelerinden biri olan 3 aylık bir bebeğin enkazdan çıkarıldığı anları gösteren bir videoyu paylaştı.

40 yaşındaki Chopra "Yıkıcı depremden bir hafta sonra Türkiye ve Suriye'deki insanların acıları dinmiyor. Tabiat ananın öfkesi bağışlayıcı değildir ama yardım edebiliriz. Umarım nasıl olursa olsun yardım edebilirsiniz." diye yazdı.

Kurtarma çalışmalarının durup dinlenmeden devam ettiğini belirten Priyanka Chopra, bu sırada bazı umut dolu anların yaşandığını da satırlarına ekledi. Sonra da 3 yaşındaki bir bebeğin enkazdan çıkarıldığı görüntüleri paylaştı. Chopra, hala enkaz altında kurtarılmayı bekleyen çok sayıda insanın yer aldığını, bu insanların ailelerinin bir mucize için dua ettiğini ekledi.

Priyanka Chopra Oyuncu, 6 Şubat 2023'ta Kahramanmaraş merkezli depremin ardından daha önce de bir yardım çağrısı yapmıştı. 

Kaynak Hürriyet/Kelebek

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