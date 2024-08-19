Hindistan Başbakanı Modi Ukrayna'yı ziyaret edecek

Yeni Delhi Dışişleri Bakanlığı duyurduğu ziyaretler için bir tarih vermedi, ancak Hindistan medyası ziyaretin bu hafta içinde gerçekleşeceğini öne sürüyor.

Modi, ülkesinin Moskova ile tarihi olarak sıcak bağlarını sürdürürken bölgesel rakip Çin'e karşı bir siper olarak Batılı ülkelerle daha yakın güvenlik ortaklıkları kurma çabası arasında hassas bir denge kurdu.

Hindistan hükümeti, çatışmanın başladığı iki yıldan uzun bir süredir Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini açıkça kınamaktan kaçındı, bunun yerine her iki tarafı da farklılıklarını diyalog yoluyla çözmeye çağırdı. Modi'nin Temmuz ayında Moskova'ya yaptığı ziyaret, Rus barajının Ukrayna'daki birçok şehri vurmasından, otuzdan fazla kişinin ölmesinden ve Kiev'deki bir çocuk hastanesinin ağır hasar görmesinden saatler sonra gerçekleşti. Modi, bir gün önce ülkesindeki ikametgahında Putin'e sarılırken görüntülendi ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'den kınama aldı.

Hindistan ve Rusya, Kremlin'in ülkeye önemli bir silah tedarikçisi haline geldiği Soğuk Savaş'tan bu yana yakın bağlarını sürdürdüler. Ukrayna çatışması başladığından beri Rusya, Hindistan'a indirimli ham petrol sağlayan önemli bir tedarikçi haline geldi ve Batı yaptırımlarının uygulanmasının ardından çok ihtiyaç duyulan bir ihracat pazarı sağladı.

Bu, Hindistan'ın milyarlarca dolar tasarruf ederken Moskova'nın savaş kasasını güçlendirmesiyle ekonomik bağlarını önemli ölçüde yeniden yapılandırdı. Ancak Rusya'nın Ukrayna ile mücadelesi Hindistan için insani bir maliyete de yol açtı.

Yeni Delhi, Rus ordusunda "destek işleri" için kaydolan ancak daha sonra Ukrayna'daki cephelerde savaşmak üzere gönderilen vatandaşlarından birkaçını geri göndermesi için Moskova'yı zorladı. Çatışmada en az beş Hint askeri öldü. Batılı güçler, Çin'e ve Asya-Pasifik bölgesinde büyüyen etkisine karşı bir önlem olarak Hindistan ile daha güçlü ilişkiler geliştirirken, Yeni Delhi'ye Rusya'dan uzaklaşması için baskı yaptı.

Hindistan, Asya-Pasifik bölgesinde Çin'in büyüyen iddialılığına karşı konumlanan ABD, Japonya ve Avustralya ile Dörtlü grubun bir parçasıdır. Modi ayrıca 2019'da Rusya'yı ziyaret etti ve Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısına başlamasından haftalar önce iki yıl sonra Putin'i Yeni Delhi'de ağırladı. Hindistan o zamandan beri Rusya'yı açıkça kınamaktan büyük ölçüde kaçındı ve Kremlin'i hedef alan Birleşmiş Milletler kararlarında çekimser kaldı.