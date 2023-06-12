Hindistan büyük fırtınaya hazırlanıyor

Hindistan tüm ülkeyi kapsayacak bir fırtına öncesi tüm vatandaşlarını uyararak hazırlık yapmaya başladı.

Hindistan büyük fırtınaya hazırlanıyor

Hindistan Meteoroloji Departmanı yaptığı açıklamada, Biparjoy kasırgasının Perşembe günü batıdaki Gujarat eyaletinin bazı kısımlarını saatte 125 ila 135 kilometrelik maksimum sürekli rüzgarlar ve saatte 150 kilometreye varan şiddetli rüzgarlarla vurmasının muhtemel olduğunu söyledi.

Hindistan Başbakanı, kasırganın etkisi hakkında bugün bir toplantı yapacak.

Bengalce dilinde felaket veya felaket anlamına gelen Biparjoy’un, Hindistan Meteoroloji Departmanı tarafından tropik fırtınaları sınıflandırmak için kullanılan en yüksek ikinci kategori olan "son derece şiddetli bir siklonik fırtına" olduğu bilgisi verildi.

Kuzeydoğu Hindistan'ın da önümüzdeki beş gün boyunca şiddetli yağmur yağması bekleniyor.

Buna ek olarak, hava tahmincileri önümüzdeki üç ila beş gün içinde Hindistan'ın kuzeybatı, doğu ve kuzey yarımadasının bazı kısımlarında sıcak hava dalgası koşullarının muhtemel olduğunu belirtti.

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