Hindistan cevizi yağı nasıl tüketilmeli

Hindistan cevizi yağı hem cilt hem saç hem de gıda olarak kullanılabilir. Pastalarda veya tek başına tüketilebilir. Cildinize sürerek nemlendirebileceğiniz doğal ürünlerden biridir. Saçlarınızı da güçlendirir ve parlaklık verir.

Farklı alanlarda kullanılan Hindistan cevizi yağı kolesterol sorunu olanlar için sihirli bir ilaçtır. Yüksek kolesterolü olanların düzenli olarak kullanması tavsiye edilir. Hindistan cevizi yağı virüslere karşı korunmak ve tedavi etmek için de kullanılabilir.

Hindistan cevizi yağı mide problemlerine de iyi gelir. Tüketim sıklığına göre seçilen doğal gıdalardan biri Hindistan cevizi yağıdır. Sadece yemeklerde değil kahvelerde de kullanılabilir.

Diyet yapanların da tercih ettiği gıdalardan biridir. Ayrıca tiroid hastaları ve boğaz ağrıları için de iyi bir yardımcıdır. Kilo verme ve tokluk hissi verme özelliği sayesinde diyet yemeklerinizde de kullanabilirsiniz.

NASIL TÜKETİLMELİ?

Tatlı sevenler için de Hindistan cevizi yağı tüketilmesi önerilir. Tokluk hissi vermesiyle kullanılır. Bağışıklık sistemi zayıflığı veya yorgunluk gibi durumlarda da tüketilebilir. Hindistan cevizi yağı kahvelere de katılabilir. İsterseniz soğuk içeceklerinize de ekleyebilirsiniz. Çocuklarınızın metabolizma sorunları için sıcak süt ile karıştırarak da içirebilirsiniz. Hindistan cevizi yağı tüketim şekilleri:

Kek yapımında yağ yerine kullanılabilir.

Et ve tavuk kızartırken seçilebilir.

Kahveye bir tatlı kaşığı katılabilir.

Smoothie ve detoks içeceklerine 1 yemek kaşığı ilave edilebilir.

Mısır patlatırken veya yumurta pişirirken kullanılabilir. Yemeklerde kızartma yağı olarak kullanılabilir.

Tost ekmeğine sürülerek yenilebilir.

NE ZAMAN İÇİLMELİ?

Hindistan cevizi yağı birçok alanda kullanıldığı gibi içilerek de sağlığa fayda sağlar. Metabolizma problemi olanların içmesi önerilir. Sabahları kahvaltıdan önce aç karnına suya karıştırıp içebilirsiniz. Hindistan cevizi yağının aç karna içilmesi veya tüketilmesi bir sorun teşkil etmez.