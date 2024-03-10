Hindistan hükümeti vatandaşlarının kandırılarak Rusya'daki savaşa alındığını söylüyor

Kaynak: CBS News
Hindistan hükümeti vatandaşlarının kandırılarak Rusya'daki savaşa alındığını söylüyor
Hindistan hükümetinden yapılan açıklamaya göre çok sayıda Hindistanlı genç, kandırılarak Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşına katıldı. Aldatılanların aileleri, medya kuruluşlarına başvurarak kendilerine yardım eli uzatılmasına yönelik seferberlik başlattılar.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı, Perşembe günü büyük bir insan kaçakçılığı ağının çökertildiğini duyurmuştu. Gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında kandırılarak Rus ordusuna katılan çok sayıda gencin kimliği tespit edildi.

Hindistan hükümeti, Cuma günü yaptığı açıklamada, konunun Rus hükümetiyle görüşüldüğünü ve aldatılan Hint vatandaşlarının serbest bırakılmasına yönelik talepte bulunduklarını belirtti.

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Yetkililer, insan tacirlerinin gençleri Rus ordusunda geri hizmetlerde bulunma sözü ve savaş sonrasında Rusya’da süresiz oturma izni verileceği vaadiyle kandırıldığını söylüyorlar.

Kandırılarak savaşa gönderilenler arasında 30 yaşındaki iki çocuk babası Muhammed Asfan gibi orta yaşlı kişilerin de bulunduğu tespit edildi. Asfan'ın ailesi tarafından yapılan açıklamada Asfan’a ön saflarda görevlendirilmeyeceği sözü ile belli miktarda para verilerek savaşa gitmeye ikna edildiği belirtiliyor. Asfan geçen yılın sonlarında Rusya'ya giderek savaşa katıldı. Moskova'daki Hindistan Büyükelçiliği Asfan'ın ölümünü sosyal medyada doğruladı ancak nasıl öldüğüne dair çok az ayrıntı verdi. Yetkililer, cenazesini Hindistan'a geri göndermeye çalıştıklarını söyledi.

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23 yaşındaki Hemal Ashwinbhai Mangukiya da aynı şekilde kandırılarak geçen Aralık ayında Rusya ordusuna katıldı ve Donetsk'te "güvenlik yardımcısı" olarak göreve başladı. Fakat 23 yaşındaki genç Ukrayna'nın hava saldırısında öldü.

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Hindistan Dışişleri Bakanlığı Cuma günü yaptığı açıklamada, "Hint vatandaşlarına, ajanların Rus Ordusuna destek için yaptığı tekliflerden etkilenmemeleri adına bir kez daha çağrıda bulunuyoruz." dedi.

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