Hindistan ordusuna Keşmir'de pusu: 5 asker öldü

Uzun yıllardır problemli bölge olan ve geleceği soru işaretleriyle dolu olan Keşmir bölgesinde Hint ordusuna yapılan pusuda 5 asker öldü.

Hindistan ordusuna Keşmir'de pusu: 5 asker öldü

Editör: Özge Ceren Çimen

Hindistan Ordusu'ndan yapılan açıklamada, Hindistan yönetimine karşı savaşan isyancıların Perşembe günü Keşmir'in tartışmalı Himalaya bölgesinde bir askeri aracı pusuya düşürmesi sonucu beş Hint askerinin öldürüldüğü bildirildi.

VOA'nın haberine göre, Militanların, Keşmir'i Hindistan ile Pakistan arasında bölen ve militarize edilmiş ''Kontrol Hattı'' yakınında yer alan Güney Rajouri bölgesinde ordu aracına silahlı saldırı düzenlediği belirtildi. Saldırıda 5 askerin öldüğü, 1 askerin de ağır yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, "kimliği belirlenemeyen teröristlerin" "bölgedeki şiddetli yağmurlardan ve düşük görüş mesafesinden yararlandıkları" belirtildi.

Asi gruplar, 1989'dan beri Keşmir'in bağımsızlığı ya da komşu Pakistan ile birleşmesi için Hindistan ile savaşıyorlarken, Keşmirlilerin çoğu, isyancıların bölgeyi Pakistan yönetimi altında veya bağımsız bir ülke olarak birleştirme hedefini destekliyor.

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