Hindistan Umman Denizi'nde gemi ve uçak konuşlandırdı

Hindistan Donanması tarafından yapılan yazılı açıklamada, Umman Denizi'nde bulunan Liberya bayraklı geminin, 5 ya da 6 silahlı kişinin gemiye atladığına dair İngiltere Deniz Ticareti Operasyonları portalına bildirimde bulunduğu ifade edildi.

Geminin yardım amaçlı başka bir alana yönlendirildiği belirtilen açıklamada, bunun üzerine Hindistan'ın bölgede bir gemi ve bir devriye uçağı konuşlandırdığı aktarıldı.

Söz konusu devriye uçağının sabah saatlerinde gemi mürettebatı ile iletişime geçtiği ve gemidekilerin güvenlik durumlarına ilişkin iyi haberlerin alındığı ifade edilen açıklamada, hem devriye uçağı hem de Hindistan Donanmasına ait geminin söz konusu gemiye eşlik ettiği söylendi.

Gemiyi kaçırma girişimini ise henüz üstlenen olmadı.