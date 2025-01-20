Hindistan ve Güney Kore gemi inşa sektöründe güçlerini birleştiriyor

Hindistan ve Güney Kore, küresel gemi inşa sektöründe iş birliği adımları atmaya başladı. Güney Kore'nin tersaneleri 2028 yılına kadar dolmuş durumda. Hindistan ise 2030 yılına kadar dünyanın en büyük 10 gemi üreticisi arasına, 2047'ye kadar ise ilk 5 arasına girmeyi hedefliyor. Dünya çapında 30 yıl içinde 50 binin üzerinde gemi inşa edileceği öngörülüyor, ancak Hindistan şu anda küresel gemi inşa pazarının yalnızca %1’lik bir payına sahip.

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İLERİ TEKNOLOJİ VE ÇEVRE DOSTU GEMİ ÜRETİMİ

Hanwha Ocean Co. Ltd.'nin üst düzey yöneticisi Jin Su Lee liderliğindeki Güney Kore delegasyonu, Hindistan’ın önde gelen tersaneleriyle toplantılar gerçekleştirdi. Cochin Shipyard, Hindustan Shipyard ve L&T Shipbuilding gibi firmalar, yeni iş birlikleri için masaya oturdu. Hindistan, çevre dostu gemiler üretmek için Yeşil Gemi Politikası’nı da hayata geçiriyor. Bu politika kapsamında metanol, amonyak veya hidrojen yakıt hücreleriyle çalışan gemilere %30 oranında finansal destek sağlanacak. Elektrikli ya da hibrit tahrik sistemli gemiler içinse bu oran %20 olacak.

GÜNEY KORE'NİN LİDERLİĞİ VE HİNDİSTAN’IN HEDEFLERİ

Güney Kore'nin Samsung Heavy Industries, Hanwha Ocean ve HD Hyundai Heavy Industries gibi üç büyük tersanesi, 2024 yılında toplam 160 gemi siparişi aldı ve yaklaşık 22 milyar dolarlık gelir elde etti. Öte yandan Çin, 14 yıldır sektör lideri konumunda ve siparişlerin %62,9’unu elinde bulunduruyor. Güney Kore, Hindistan ile iş birliği yaparak Çin’in pazar hakimiyetine meydan okumayı hedefliyor. Hindistan, Denizcilik Geliştirme Fonu (MDF) ile yerel gemi inşa sektörünü desteklemeyi ve finansman eksikliğini gidermeyi planlıyor.