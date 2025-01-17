Hindistan'ın döviz rezervleri dibi gördü

Hindistan Merkez Bankası’nın (RBI) döviz rezervleri, 2025 yılının ikinci haftasında 625 milyar dolar seviyesine gerileyerek Mart 2024’ten bu yana en düşük seviyesine ulaştı. Bu rakam, Eylül 2024’ün son haftasında kaydedilen 704,9 milyar dolarlık tarihi zirveye kıyasla ciddi bir düşüşü işaret ediyor.

RBI’nin döviz rezervlerindeki bu hızlı erime, Hint rupisinin değerini korumak adına yapılan yoğun döviz satışlarının bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Ancak, rezervlerin azalmasına rağmen rupi, rekor düşük seviyelerine inmeye devam etti. Uzmanlar, bu durumu ülkenin ekonomik büyüme hızındaki yavaşlama ve piyasa engellerine bağlıyor.

Hindistan’da enflasyon geriledi

YATIRIMCILAR ASYA’NIN DİĞER PİYASALARINA KAYDI

Hint ekonomisindeki belirsizlikler, yabancı yatırımcıların Hindistan piyasalarından uzaklaşarak diğer Asya finansal piyasalarına yönelmesine neden oldu. Özellikle hisse senedi endekslerindeki düşüş ve Hindistan devlet tahvili (G-Sec) getirilerindeki artış, bu yönelimi hızlandırdı.

Ekonomik göstergelerdeki bu olumsuz tablo, hem iç piyasadaki güveni zedeliyor hem de küresel yatırımcılar için Hindistan’ın cazibesini azaltıyor. Merkez Bankası’nın mevcut döviz rezervlerini ne kadar süreyle destekleyebileceği ve ekonomik istikrarı nasıl sağlayacağı merak konusu.