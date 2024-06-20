Hindistan’da aşırı sıcaklardan 52 can kaybı

Hindistan, aşırı sıcaklar ile mücadele ederken, bu sıcaklar nedeniyle can kayıpları yaşanıyor. Ülkede etkisini gösteren rekor seviyedeki sıcaklık seviyeleri nedeniyle Yeni Delhi’de 52 kişi hayatını kaybetti.

Yaşamını yitiren 52 kişinin, aşırı sıcaklara rağmen açık alanda çalışmak zorunda olan işçiler olduğu belirtildi. Hindistan’da 1 Mart- 18 Haziran tarihleri arasında, 40 bin güneş çarpması vakası ve en az 110 can kaybı yaşandığı ifade edildi.

Hindistan Sağlık Bakanlığı, hastalara acil müdahale ve hastanelere daha fazla yatak sağlanması talimatı verdiğini iletirken meteoroloji dairesinin yaptığı açıklamada ise, Haziran ayı için sıcaklıkların normalin üzerinde seyredeceği ifade edildi.

Dün gece, Yeni Delhi’de termometrelerin 35,2 dereceyi gösterdiği ve son 50 yıl en sıcak gecesi yaşandığı kaydedildi.



