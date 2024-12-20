Hindistan’da çarpışan tanker ve tır alev aldı! Ölüler var!

Hindistan'ın Jaipur kentinde, kimyasal madde taşıyan bir tır ile tanker ve çok sayıda aracın karıştığı korkunç bir kaza meydana geldi. Olay, akaryakıt istasyonu yakınlarında gerçekleşti. Yerel yetkililerden alınan bilgilere göre, kazada 8 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi ise yaralandı. Yaralılardan 28'inin durumunun kritik olduğu bildirildi.

Kaza sonrası itfaiye ekipleri hemen olay yerine sevk edilerek yangına müdahale etti. Ancak, kimyasal maddenin çevreye yayılması sonucu çok sayıda araç alev aldı ve kullanılamaz hale geldi.

Görgü tanıkları, kazanın hemen ardından büyük bir patlama sesi duyulduğunu ve bu sesin kilometrelerce uzaktan bile işitildiğini aktardı.

Olayın ardından bölgeye çok sayıda acil yardım ekibi gönderildi. Kazanın ardından çevredeki yollar kısa süreliğine trafiğe kapatıldı. Yetkililer, patlamanın ardından çevreye yayılan kimyasal maddelerin sağlık açısından risk oluşturabileceği uyarısında bulunarak, temizlik çalışmalarına hızla başlandığını açıkladı.