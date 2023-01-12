12 Ocak 2023 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Hindistan'da çocuk ölümleriyle ilişkilendirilen şurubu üreten firmanın lisansı askıya alındı

Hindistan'da çocuk ölümleriyle ilişkilendirilen şurubu üreten firmanın lisansı askıya alındı

Hindistan, Özbekistan'da 20 çocuğun ölümüyle ilişkilendirilen öksürük şurubunun üreticisi Hint Marion Biotech firmasının lisansını askıya aldı.

Haber Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe - 22:47
Takip Et

Hindistan'da çocuk ölümleriyle ilişkilendirilen şurubu üreten firmanın lisansı askıya alındı

Hindistan'da çocuk ölümleriyle ilişkilendirilen şurubu üreten firmanın lisansı askıya alındı
+
Aa
-

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletindeki Gıda Güvenliği ve İlaç İdaresi üst düzey yetkililerinden Ajay Kumar Jain, Özbekistan'da 20 çocuğun hayatını kaybetmesine yol açan "Dok-1 Max" öksürük şurubunun üreticisi olan Hindistan'ın Marion Biotech firmasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Jain, Marion Biotech'in lisansının askıya alındığını söyledi.

Konuya ilişkin gerekçenin izah edildiği bir tebligatın firmaya ulaştırıldığını kaydeden Jain, henüz herhangi bir yanıt almadıklarını belirtti.

Özbekistan'da Eylül 2022'den yılın sonuna kadar "Dok-1 Max" şurubunu kullanan 20 çocuk vefat etmişti.

Konuya ilişkin açılan soruşturma kapsamında, öksürük şurubuyla ilgili yapılan laboratuvar analizlerinde ilacın bileşiminde zehirli madde olan "etilen glikol" tespit edilmiş ve ülkede ilacın satışı yasaklanmıştı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Müge Anlı'dan ayrılan Arif Verimli'den şaşırtan itiraf. Öküz ölünce ortaklık bozuldu tabii
1
﻿Müge Anlı'dan ayrılan Arif Verimli'den şaşırtan itiraf. Öküz ölünce ortaklık bozuldu tabii
﻿Müge Anlı'dan ayrılan Arif Verimli'den şaşırtan itiraf. Öküz ölünce ortaklık bozuldu tabii
﻿Ekonomist Şeref Oğuz’dan bankada parası olanlara uyarı. Bakan Nebati'nin ne zaman karaya oturacağını açıkladı
2
﻿Ekonomist Şeref Oğuz’dan bankada parası olanlara uyarı. Bakan Nebati'nin ne zaman karaya oturacağını açıkladı
﻿Ekonomist Şeref Oğuz’dan bankada parası olanlara uyarı. Bakan Nebati'nin ne zaman karaya oturacağını açıkladı
﻿Bir sigara grubundan sigaraya indirim. Özgür Aybaş açıkladı
3
﻿Bir sigara grubundan sigaraya indirim. Özgür Aybaş açıkladı
﻿Bir sigara grubundan sigaraya indirim. Özgür Aybaş açıkladı
﻿Borsa çöktü. Selçuk Geçer anında açıklama yaptı
4
﻿Borsa çöktü. Selçuk Geçer anında açıklama yaptı
﻿Borsa çöktü. Selçuk Geçer anında açıklama yaptı
﻿Son Dakika... Memur ve emekli maaş artışlarıyla ilgili yeni gelişme
5
﻿Son Dakika... Memur ve emekli maaş artışlarıyla ilgili yeni gelişme
﻿Son Dakika... Memur ve emekli maaş artışlarıyla ilgili yeni gelişme
﻿Biden'ın konutunda yeni 'gizli belgeler' bulundu
6
﻿Biden'ın konutunda yeni 'gizli belgeler' bulundu
﻿Biden'ın konutunda yeni 'gizli belgeler' bulundu
﻿Milan'ı 10 kişiyle devirdi. İtalya Kupası'nda Torino çeyrek finale çıktı
7
﻿Milan'ı 10 kişiyle devirdi. İtalya Kupası'nda Torino çeyrek finale çıktı
﻿Milan'ı 10 kişiyle devirdi. İtalya Kupası'nda Torino çeyrek finale çıktı
﻿CHP lideri Kılıçdaroğlu, Akşener’i hastanede ziyaret etti
﻿CHP lideri Kılıçdaroğlu, Akşener’i hastanede ziyaret etti
﻿CHP lideri Kılıçdaroğlu, Akşener’i hastanede ziyaret etti
﻿Kartal'da iki genç kadını öldüren şüpheli tutuklandı. İşte kan donduran detaylar
﻿Kartal'da iki genç kadını öldüren şüpheli tutuklandı. İşte kan donduran detaylar
﻿Kartal'da iki genç kadını öldüren şüpheli tutuklandı. İşte kan donduran detaylar
﻿İsrail ordusu Batı Şeria'da 2 Filistinliyi öldürdü
﻿İsrail ordusu Batı Şeria'da 2 Filistinliyi öldürdü
﻿İsrail ordusu Batı Şeria'da 2 Filistinliyi öldürdü
﻿Brezilya Devlet Başkanı Lula, Planalto Sarayı’ndaki görevlileri isyancılara yardımla suçladı
﻿Brezilya Devlet Başkanı Lula, Planalto Sarayı’ndaki görevlileri isyancılara yardımla suçladı
﻿Brezilya Devlet Başkanı Lula, Planalto Sarayı’ndaki görevlileri isyancılara yardımla suçladı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.