Eski sevgilisine düğün hediyesi diye bomba gönderdi. Böyle manyaklık görülmedi

Hindistan'da yeni evli çifte düğün hediyesi olarak getirilen sinema sistemine yerleştirilen patlayıcıların infilak etmesi sonucu damat ve kardeşi hayatını kaybetti.

Hindistan'ın Chhattisgarh eyaletinin Kabirdham ilçesinde, yeni evli çifte düğün hediyesi olarak getirilen sinema sistemine yerleştirilen bomba patladı. Damat ve kardeşinin hayatını kaybettiği olayda, aralarında 18 aylık bir bebek de dahil olmak üzere 4 kişi yaralandı. Polis, hediyenin, prize takılır takılmaz içindeki patlayıcıların infilak ettiğini, patlamanın yaşandığı odanın duvarlarının ve evin çatısının çöktüğünü bildirdi.

Polis, olayın bir kaza olmadığını ve gelinin eski sevgilisi 33 yaşındaki Sarju Markam isimli şahıs tarafından düzenlendiğini söyledi. Eski sevgili Markam, soruşturma dahilinde gözaltına alındı.

Polis, bomba yerleştirilmiş düğün hediyesinin, gelinin eski sevgilisi tarafından gönderildiğini; 33 yaşındaki Sarju Markam isimli eski sevgilinin geçmişte 29 yaşındaki gelinle ilişkisi olduğunu, kendisinin ikinci eşi olması için ısrar ettiğini iddia etti. Kadının ailesinin, bu evliliğe onay vermediği belirtildi.

Hediyenin, prize takılır takılmaz infilak eden patlayıcılarla donatıldığını söyleyen polis, şiddetli patlamanın yaşandığı odanın duvarlarının ve evin çatısının çöktüğünü bildirdi.