﻿Hindistan'da H3N2 virüsü: İlk ölümler kaydedildi

Hint NDTV'nin haberine göre, sağlık yetkilileri, gribe neden olan "H3N2" influenza virüsü nedeniyle Karnataka eyaletinde 82 yaşındaki bir erkeğin 24 Şubat'ta kaldırıldığı hastanede 1 Mart'ta hayatını kaybettiğini söyledi.

Yetkililer, diyabet ve hipertansiyon gibi sağlık sorunları olan bu kişinin, ülkede "H3N2" kaynaklı ilk can kaybı olduğunu belirtti.

Haryana eyaletinde ocakta "H3N2" teşhis edilen 56 yaşındaki kanser hastasının 8 Mart'ta evinde hayatını kaybettiğini bildiren yetkililer, bu kişinin akciğer kanseri olduğunu aktardı.

Yetkililer, ülkede yaklaşık 90 kişide "H3N2" virüsü teşhis edildiğini açıklayarak, ay sonuna doğru vaka sayısının düşmesini beklediklerini kaydetti. (AA)