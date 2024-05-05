5 yıl önce ölmüş bebeğin fotoğrafıyla para topladı. Bu nasıl vicdansızlık

Kaynak: İHA
5 yıl önce ölmüş bebeğin fotoğrafıyla para topladı. Bu nasıl vicdansızlık
Ümraniye'de yaşayan Serhad T., önceden kalp rahatsızlığı nedeniyle ölen Yahya bebeğin fotoğraflarını ve sağlık durumunu kullanarak sosyal medyada para topladı. Ancak dolandırıcı olduğu anlaşılınca annesi Figen Karakuş isyan etti. Karakuş, Serhad T. ile iletişime geçtiğini ve tehdit edildiğini belirterek, "Bir anne olarak daha fazla nasıl yıkılabilirim, bilemiyorum" dedi.

Yaklaşık 5 yıl önce kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden Yakup Karakuş adlı çocuğun fotoğrafları, dolandırıcılık amacıyla kullanıldı

İddiaya göre, İstanbul Ümraniye'de yaşayan Serhad T. adlı şahıs, Karakuş'un acı dolu hikayesini suiistimal ederek, sosyal medya platformlarında insanları kandırdı. Ancak bu aldatmaca, dikkatli bir gözlemci olan anne Figen Karakuş'un dikkatini çekti.

Figen Karakuş, internet üzerinde gezinirken, oğlunun fotoğraflarının dolandırıcılık için kullanıldığını fark etti ve hemen harekete geçti.

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ANNE SERHAD T.'YE ULAŞIP İSYAN ETTİ

Serhad T.'ye ulaşarak, kullanılan fotoğrafların gerçekte kendi oğluna ait olduğunu ve oğlunun ölümünün ardından yaşadığı acıyı daha da derinleştiren bu hileye isyan etti. Ancak, dolandırıcı Serhad T.'nin cevabı, Figen Karakuş'u daha da sinirlendirdi.

ANNEYİ TEHDİT ETTİ

Tehtitler, hakaretler ve küfürlerle dolu olan bu yanıt, Karakuş'un hemen emniyete başvurmasına neden oldu.

Figen Karakuş, oğlunun adını lekeleyen bu aldatmacanın peşini bırakmayacağını ve adaletin sağlanmasını istediğini dile getirdi. Dolandırıcılar yüzünden gerçek ihtiyaç sahiplerine yardım yapılamadığını ifade eden Karakuş, duygusal olarak ne kadar yıkılabileceğini bilemediğini belirtti. Bu olay, toplumda güvenin sarsılmasına ve masum insanların mağdur olmasına neden olan bir örnek olarak kayda geçti.

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