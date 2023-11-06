Hindistan’da hava kirliği okulları kapattırdı

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki yetkililer, hava kirliliği sebebiyle yaşanan acil durumun, okulların 1 hafta süreyle kapanmasına neden olduğunu, megakentin de boğucu kirlilik seviyelerinde herhangi bir iyileşme belirtisi olmadığını açıkladı.

Yeni Delhi’nin her sonbaharda keskin bir hava kirliliğiyle kaplandığı ve bu durumun komşu tarım eyaletlerindeki çiftçilerin anız yakmasından dolayı olduğu bildirildi.

Yeni Delhi, dünyanın en kirli şehirlerden biri olarak gösteriliyor ve yıllık kirli hava her yıl yüz binlerce erken ölüme neden oluyor.

Delhi Eyaleti Eğitim Bakanı Atishi, X'te "Kirlilik seviyeleri yüksek kalmaya devam ettikçe Delhi'deki ilkokullar 10 Kasım'a kadar kapalı kalacak" dedi.

Günlerdir süren yüksek kirlilik seviyelerinin ardından Atishi, ortaöğretim okullarına "çevrimiçi derslere geçme seçeneği verildiğini" ekledi.

IQAir izleme firmasına göre, 30 milyon nüfusa sahip Hindistan'ın başkenti Pazar günü bir kez daha dünyanın en kirli şehri seçildi.