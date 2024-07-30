Hindistan’da heyelan. 45 ölü

Düzenleme: Kaynak: DHA
Hindistan’da heyelan. 45 ölü

Hindistan’ın Kerala eyaletinde meydana gelen heyelanda 45 kişi hayatını kaybetti.

Heyelan can aldı. 45 ölü

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyerek, etkilenenlere destek verileceğini belirtti. Kerala eyaletinin kuzeyindeki Wayanad bölgesinde şiddetli yağışların ardından heyelan meydana geldi. Yetkililer, olayda 45 kişinin yaşamını yitirdiğini ve bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Kerala Yasama Meclisi Üyesi A. K. Saseendran, yaptığı açıklamada, "Kurtarma operasyonu için mümkün olan her şey yapılıyor. Tüm birimlerin koordinasyonuyla kurtarma çalışmaları devam ediyor" dedi.

Başbakan Modi ise açıklamasında, "Wayanad'ın bazı bölgelerinde meydana gelen toprak kaymalarından dolayı derin üzüntü duyuyorum. Sevdiklerini kaybeden herkesle düşüncelerim ve dualarım birlikte. Yaralılar için dua ediyorum. Mağdurlara yardım etmek için kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kerala Eyalet Başkanı Pinarayi Vijayan ile görüştüm ve merkezi hükümet olarak mümkün olan her türlü yardımı sağladık" ifadelerini kullandı.

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