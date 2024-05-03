Hindistan'da kırmızı alarm

Meitei ve Kuki kabileleri arasında yaşanan ve en az 300 kişinin ölümüne yol açan olaylar, Hindistan Mahkemsi'nin Manipur Eyalet Hükümeti'ne, Kuki'lerin keyfi ekonomik faydaları ve hükümet işleri ile eğitim kontenjanlarının genişletmeyi düşünmesi yönünde karar vermesinin ardından başladı.

Çoğu şiddet olayı birkaç gün içinde bastırılmış olmasına rağmen, 3.2 milyon kişinin yaşadığı eyalette silahlı çatışmalar ve bombalı saldırılar zaman zaman yaşanmaya devam ediyor.

Bölge, Meiteis kabilesinin kontrolündeki bir vadi ile Kuki egemenliğindeki tepeler olmak üzere ikiye bölünmüş durumda. Bu iki bölge paramiliter güçler tarafından denetleniyor. Son iki yılda yayınlanan raporlara göre yaklaşık 60.000 kişi, yaşanan olaylardan sonra bölgeyi terk etti.

Kukilerin çatı kuruluşu olan Kuki Inpi Manipur, 3 Mayıs'ı "Kuki-Zo Uyanış Günü" olarak kutlayacaklarını duyurmuşlardı. Kuki nüfusunun yoğun olduğu tepe bölgelerinde sabahtan itibaren bütün tapınaklarda toplu dualar düzenlenecek ve geçen yıl hayatını kaybedenleri anmak için çeşitli törenlerin icra edileceği duyuruldu.

Kuki çıkarlarını temsil eden başka bir kuruluş olan Yerli Kabile Liderler Forumu (ITLF), Churachandpur'daki Kuki nüfusunun yoğun olduğu bölgede "Savaşçılarımızın fedakarlıklarını ve mücadelelerini onurlandırmak" amacıyla gün boyunca kapanma çağrısında bulundu.

Meitei kontrolündeki vadide, Manipur Bütünlük Koordinasyon Komitesi (COCOMI) adlı sivil toplum örgütü, çatışmanın ana konularını vurgulayan bir kitapçık basacak. Örgüt sözcüsü Kh. Athouba "Bu uzun süren kriz başlayalı çokça vakit geçti. Ama her 3 Mayıs'ta olduğu gibi Manipur'un yerli halkı (Meiteiler) üzerine uygulanan haksızlığı bugün de kınayacağız" diye konuştu.