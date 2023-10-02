Hindistan'da pilotların parfüm kullanması yasaklandı. Bakın neden?

Hindistan'da pilotların parfüm kullanılmaları yasaklandı.

AirportHaber'de yer alan bilgiye göre, Hindistan Sivil Havacılık Kurumu (DGCA) pilotların kişisel bakım ürünlerinden olan parfüm kullanımını yasakladı. Buna gerekçe olarak da alkol testleri gösterildi.



Pilotlara yapılan bilgilendirmede; Parfüm yapımlarında genellikle etil alkol kullanıldığı, bu nedenle de alkol testlerinde pozitif çıkma olasılığının yükseleceği bildirildi. Bu durum gerekçe gösterilerek pilotların parfüm kullanımı tamamen yasaklandı.

Hindistan'da 2022 yılında yapılan testlerde 41 pilot ve 116 kabin memurunun alkol testleri pozitif çıkmış ve lisansları iptal edilmişti.