Hindistan’da sel felaketi: 10 ölü, 22 yaralı

Hindistan’ın kuzeyinde şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde 10 kişinin hayatını kaybetti, 22 kişi de yaralandı. Haber alınamayan kişi sayısı ise 23’ten 82’ye yükseldi.

KAYNAK: İHA
Hindistan’da sel felaketi: 10 ölü, 22 yaralı

Hindistan’ın kuzeyinde şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde bilanço netleşmeye başladı. Sikkim Eyaleti Genel Sekreteri Vishwa Bandhu Pathak yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar farklı yerlerden 10 ceset çıkarıldı. Bazıları ağır olmak üzere 22 kişi yaralandı” ifadelerini kullanarak, haber alınamayan kişi sayısının ise 23’ten 82’ye yükseldiğini belirtti.

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Askeri yetkililer, Sikkim'i Batı Bengal eyaletine bağlayan ana otoyolun çöktüğünü ve Gangtok'un karayoluyla bağlantısı tamamen kesildiğini ifade ederek, kayıp 23 askere ilişkin arama kurtarma çalışmalarının aksadığını açıkladı.

15 BİN KİŞİ SELDEN ETKİLENDİ

Yetkililer, bölgede yaşayan yaklaşık 15 bin kişinin selden etkilendiğinin tahmin edildiğini aktararak, Teesta Nehri kıyısındaki en az 8 büyük köprünün yıkıldığını açıkladı.

Hindistan Meteoroloji Departmanı (IMD), Sikkim'in bazı bölgelerinde önümüzdeki iki gün boyunca şiddetli yağışların devam etmesinin beklendiğini belirterek, heyelanlar konusunda halkı uyardı.

Sikkim eyaletinde yerel saatle 01.30 sıralarında ani bulut patlamasıyla başlayan sağanak yağış, Teesta Nehri’nde su seviyesinin yükseltmiş ve sele neden olmuştu. Eyaletin Bardang bölgesinde park halindeki askeri araçların sular altında kalması sonucu 23 asker kaybolmuştu.

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