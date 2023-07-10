Hindistan’da sel ve heyelan: 12 ölü

Hindistan’da etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel ve toprak kayması sonucu 12 kişi hayatını kaybetti. Ülkede etkili olan fırtına son 41 yılın en büyük fırtınası olarak kaydedildi.

Hindistan’da sel ve heyelan: 12 ölü

İHA

Hindistan’da şiddetli yağışlar etkili oldu. Ülkenin kuzeyinde yer alan Pencap, Himaçal Pradeş, Uttar Pradeş, Haryana eyaletlerinde 2 gün boyunca süren şiddetli yağışlarda sel ve toprak kayması meydana geldi. Doğal afetin bilançosu ağır oldu.

Ülkede meydana gelen sel ve heyelan sonucu 12 kişi hayatını kaybetti. Birçok evde su taşkınları yaşanırken caddelerdeki park halindeki bazı araçlar da su içinde kaldı. Elektrik kesintileri meydana gelirken gıdaya erişimde sıkıntılar yaşandı. Bazı evler meydana gelen toprak kaymasında büyük hasara uğradı. Bazı ağaçlar da devrilerek yollarda sürüklendi. Sel ve toprak kayması nedeniyle kapanan yollarda bölge sakini zor anlar yaşadı.

Mahsur kalanlar ise botlarla tahliye edildi. Bölgede toplu taşıma seferleri askıya alınırken okullarda da tatil ilan edildi. Hindistan Meteoroloji Servisi tarafından yapılan açıklamada 2 gündür etkili olan yağışların son 41 yılın en büyük yağışı olarak kaydedildiği açıklandı. Birçok turistin de ülkede mahsur kaldığı belirtilen açıklamada kırmızı kodlu alarm verildi.

Hindistanlı yetkililer ise yağışların önümüzdeki günlerde de etkili olacağını duyurarak halka özellikle ülkenin kuzeyinde yer alan Yamuna Nehri’nden su taşkınları yaşanması ihtimaline karşı uyarıda bulundu.

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