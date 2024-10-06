Hindistan’da sel ve toprak kayması: 10 ölü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Hindistan’da sel ve toprak kayması: 10 ölü

Hindistan'ın Meghalaya eyaletinde Cuma gününden bu yana etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymasında 10 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'ın Meghalaya eyaletinde Cuma gününden bu yana etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymasında 10 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan şiddetli yağışlarla mücadele ediyor. Meghalaya eyaletinde Cuma gününden bu yana devam eden yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında 10 kişi hayatını kaybetti. Meghalaya Başbakanı Conrad Kongkal Sangma yaptığı açıklamada, can kayıplarından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, ölenlerin ailelerine acilen tazminat ödenmesini emretti.

Hindistan Ulusal Afet Müdahale Gücü ve Eyalet Müdahale Fonu personeli afetlerden etkilenen bölgelerde arama ve kurtarma çalışmalarını yürütmek üzere görevlendirildi. Yıkılan ve hasar gören köprülerin de yeniden inşa edileceği bildirildi.

Son Haberler
İki kadını katleden Semih Çelik hakkında korkunç gerçek. '5 senedir bunun peşindeymiş'
İki kadını katleden Semih Çelik hakkında korkunç gerçek. '5 senedir bunun peşindeymiş'
Kenan Yıldız, Juventus’ta ayın oyuncusu oldu
Kenan Yıldız, Juventus’ta ayın oyuncusu oldu
Seydikemer'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Seydikemer'deki orman yangını kontrol altına alındı
Gazze işgalinin 1. yıl dönümünde Gümüşhane'de protesto
Gümüşhane'de İsrail protestosu
İsrail'de silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var
İsrail'de silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var