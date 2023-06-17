Hindistan’da sıcak hava dalgası: 34 ölü

Hindistan'ın en kalabalık eyaleti Uttar Pradesh'te etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle 34 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan’da sıcak hava dalgası: 34 ölü

Hindistan seyreden yüksek sıcaklıklar can kaybına yol açtı. Hindistan’ın kuzeyindeki Uttar Pradesh eyaletinin büyük bir bölümünü etkisi altına alan sıcak hava dalgası nedeniyle Ballia bölgesinde 34 kişi hayatını kaybetti. Perşembe günü 23 ölüm, cuma günü 11 ölüm bildirildi.

Ölenlerin tümünün 60 yaş üzeri ve daha önceden sağlık sorunları bulunan yaşlılar olduğu, aşırı sıcak nedeniyle durumlarının kötüleştiği aktarıldı. Hindistan Meteoroloji Departmanı verilerine göre Ballia bölgesinde Cuma günü hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerine çıkarak 42,2 santigrat derece olarak ölçüldü. Doktorlar, sıcak hava dalgası nedeniyle 60 yaş üzerindeki kişilerin dışarı çıkmaması uyarısında bulundu.

Öte yandan, Nisan ayında Mumbai'de bir törene katılan 13 kişi aşırı sıcak nedeniyle hayatını kaybetmişti. Bazı eyaletlerde tüm okullarda da 1 hafta süreyle eğitime ara verilmişti.

(İHA)

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