Hindistan'da şiddetli yağış ve rüzgarlar can aldı

Kaynak: AA
Hindistan'da şiddetli yağış ve rüzgarlar can aldı

Hindistan'da etkili olan şiddetli yağış, rüzgar ve toz fırtınalarına bağlı nedenlerle 4 kişi yaşamını yitirdi.

Hindistan'ın Delhi Ulusal Başkent Bölgesi'nde etkili olan şiddetli yağış, rüzgar ve toz fırtınalarına bağlı nedenlerle ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti.

Yerel basındaki haberlere göre, yetkililer, Delhi Ulusal Başkent Bölgesi'nde etkili olan şiddetli yağış, rüzgar ve toz fırtınalarına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, söz konusu hava olayları nedeniyle ilk belirlemelere göre, aralarında çocukların da bulunduğu 4 kişinin yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle ağaçların devrildiği ve bazı yolların kapandığı belirtilen açıklamada, tren seferlerinin de aksadığı bilgisini paylaştı.

Indira Gandhi Uluslararası Havalimanı'ndan yapılan açıklamada ise bazı uçuşlar hava koşullarından etkilense de daha sonra normale döndüğü kaydedildi.

Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD) yetkilileri de söz konusu hava koşullarının bazı bölgelerde 7 Mayıs'a kadar sürebileceği uyarısında bulundu.

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