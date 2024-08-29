Hindistan'da şiddetli yağışlar: Ölü sayısı 28'e çıktı

Hindustan Times’ın haberine göre, Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD), 25 Ağustos’tan bu yana Gujarat eyaletinde şiddetli yağışların etkili olduğunu bildirdi. IMD, yağışların devam edeceği uyarısında bulunarak, Gujarat’ın 11 bölgesinde “kırmızı alarm”, 22 bölgesinde ise “sarı alarm” verdi.

Gujarat Sağlık Bakanlığı, yağışlar nedeniyle ölenlerin sayısının 28’e çıktığını açıkladı. Gujarat afet yönetimi yetkilileri, on binlerce kişinin yağışlardan etkilendiğini ve 17 bin 800 kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiğini belirtti. Bölgedeki barajların çoğunun taşması üzerine yetkililer sel uyarısı yaparken, eyalet hükümeti de ordunun bölgelere konuşlandırılması talebinde bulundu. Ayrıca, yağmurdan etkilenen bölgelerde birçok yol hasar görürken, okullar da iki gün tatil edildi.

Başbakan Narendra Modi, durumu değerlendirmek üzere Gujarat Başbakanı Bhupendra Patel ile görüşerek eyalete destek sözü verdi.