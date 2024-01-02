Hindistan'da silahlı saldırılar: 4 ölü, 20 yaralı

Kaynak: AA
Hindistan'da silahlı saldırılar: 4 ölü, 20 yaralı
Hindistan'ın son dönemlerde şiddet olaylarına sahne olan Manipur eyaletinde, silahlı saldırılarda 4 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

Manipur polisinden saldırılara ilişkin yapılan açıklamada, eyaletin Thoubal bölgesindeki silahlı kişilerin saldırısında, 4 kişinin öldüğü, 14 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Silahlı grupların Tengnoupal bölgesindeki güvenlik güçlerine yönelik düzenlediği saldırıda ise 6 güvenlik personeli yaralandı.

MANİPUR'DAKİ ŞİDDET OLAYLARI

Eyalet nüfusunun yüzde 53'ünü oluşturan Meitei topluluğu, "Planlanmış Kabile" kategorisine dahil edilmedikleri gerekçesiyle gösteriler başlatmıştı.

Diğer bazı etnik grupların da buna karşı çıkması nedeniyle 3 Mayıs'tan bu yana bölgede şiddet olayları hakim.

Askere, 4 Mayıs'ta "vur emri" verilen eyalette, şiddet olayları nedeniyle 182 kişi öldü, 60 binden fazla kişi yerinden edildi.

Hindistan Merkezi Soruşturma Bürosu, Manipur eyaletinde meydana gelen şiddet olaylarıyla ilgili çok sayıda vakayı soruşturmak için 53 kişilik ekip oluşturmuştu.

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