Hindistan'da su krizi büyüyor

İnsanlar tankerlerden su toplamak için sıraya giriyor. Mayur Vihar'daki Chilla Gaon, Okhla'daki Sanjay Kolonisi ve Geeta Kolonisi gibi bölgelerde günlerce su bulamayan halk göçe başladı.

İki gün önce su krizine dikkat çekmek için açlık grevine başlayan Su Bakanı Atishi'ye göre başkentte 28.000'den fazla insan bugün su alamayacak. Bakan, “Delhi'nin sudan hak ettiği payını alması için mümkün olan her türlü çabayı gösterdim ancak hükümet bir adım bile atmadı. Böyle bir durumda süresiz açlık grevinden başka seçeneğim kalmadı” diye ekledi.