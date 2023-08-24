Hindistan'da toprak kayması işte böyle görüntülendi

Hindistan’ın Himachal Pradesh eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı toprak kayması nedeniyle birçok bina toprağa gömüldü. Yetkililer enkaz altında kalanların olmasından endişe duyuyor.

KAYNAK: İHA
Hindistan'da toprak kayması işte böyle görüntülendi

Hindistan’ın Himachal Pradesh eyaletinde şiddetli yağışlar sabah saatlerinde toprak kaymasına yol açtı. Kullu bölgesinde meydana gelen toprak kaymasında çok sayıda bina toprağa gömüldü.

Bina enkazında insanların olabileceğinden endişe duyulurken bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi yönlendirildi. Hindistan Meteoroloji Departmanı, şiddetli yağışların 2 gün boyunca süreceği belirtilen Himachal Pradesh’te kırmızı alarm verdi.

Bu ayın başında şiddetli yağışların etkili olduğu Himaşal Pradeş eyaletinde toprak kayması 50 kişinin ölümüne neden olurken, yollar ve evler büyük hasar gördü.

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