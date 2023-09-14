Hindistan'da yeni virüs. Okullar ve kamu kurumları kapatıldı

Hindistan'ın güneyindeki Kerala eyaletinde görülen ölümcül ve bulaşıcı virüs nedeniyle okullar, kamu daireleri tatil edilirken toplu taşımaya ara verildiği bildirildi.

KAYNAK: AA
Hindistan'da yeni virüs. Okullar ve kamu kurumları kapatıldı

Sağlık Bakanı Mansukh Mandaviya, başkent Yeni Delhi'de gazetecilere verdiği demeçte, Kerala'da Nipah virüsünden kaynaklı ölenler olduğunu doğruladı.

Mandaviya, eyaletin Kozhikode bölgesindeki iki ölümün Nipah virüsünden kaynaklandığını dile getirdi.

Uzmanlar, eyalet hükümetine yardım etmek ve virüsün yayılımını incelemek üzere bölgeye gönderildi.
Kerala sağlık departmanı dün Kozhikode'de iki “doğal olmayan ölüm” olduğunu bildirmişti.

Ayrıca, Kerala'dan virüs kaptığı düşünülen dört kişiden alınan örneklerin test için Pune'deki Ulusal Viroloji Enstitüsü'ne gönderildiği aktarılmıştı.

Nipah virüsü bulaşanlarda belirtiler hemen ortaya çıkmasa da ateş, baş, boğaz ve kaslarda ağrı gibi belirtilerle grip benzeri bir durum gelişebiliyor. Sonraki aşamada ise baş dönmesi, yorgunluk, bilinç değişiklikleri yaşanabiliyor.

Hem hayvanlarda hem de insanlarda hastalığa yol açan viral bir enfeksiyon olan Nipah virüsü, Malezya'nın Nipah bölgesinde ilk kez bir salgınla başlamıştı.

İlgili Haberler
Eris dünyaya yayılıyor. Bu belirtilere dikkat
Öne Çıkanlar
MasterChef All Star eleme potasına kim gitti? 13 Eylül MasterChef All Star dokunulmazlığı kim aldı?
MasterChef All Star eleme potasına kim gitti? 13 Eylül MasterChef All Star dokunulmazlığı kim aldı?
İhracat rekortmeni Türk firma neden İtalyanlara satıldı?
İhracat rekortmeni Türk firma neden İtalyanlara satıldı?
Zeytin ağaçlarının arkasında neler olduğunu Şerafettin Tilki açıkladı. Yöneticiler seyretmedi dahil oldu
Zeytin ağaçlarının arkasında neler olduğunu Şerafettin Tilki açıkladı. Yöneticiler seyretmedi dahil oldu
Herkes görevden alınabilir Egemen Bağış'a dokunulamaz. 5 büyükelçi daha değişti o değişmedi. Demir kazık Egemen
Herkes görevden alınabilir Egemen Bağış'a dokunulamaz. 5 büyükelçi daha değişti o değişmedi. Demir kazık Egemen
MasterChef All Star 88 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 88 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Büyük İstanbul depremi olacak mı? Erhan Afyoncu Şener Üşümezsoy'un deprem teorisini destekledi
Büyük İstanbul depremi olacak mı? Erhan Afyoncu Şener Üşümezsoy'un deprem teorisini destekledi
Son Haberler
Yunanistan'da selin acı bilançosu ortaya çıktı: 16 ölü Dünya
Yunanistan'da selin acı bilançosu ortaya çıktı: 16 ölü
Kadın motosiklet sürücüsü kendisine çarpan taksiyi kilometrelerce kovaladı Güncel
Kadın motosiklet sürücüsü kendisine çarpan taksiyi kilometrelerce kovaladı
Kuntz ve Abdülkerim Bardakçı arasında yaşananlar ortaya çıktı: Sen olmasan da olur Spor
Kuntz ve Abdülkerim Bardakçı arasında yaşananlar ortaya çıktı: Sen olmasan da olur
Alanya'da uyuşturucu operasyonu Güncel
Alanya'da uyuşturucu operasyonu
Do Not Disturb filmi konusu nedir? Cem Yılmaz’ın Do Not Disturb filmi fragmanı yayınlandı mı? Keşfet
Do Not Disturb filmi konusu nedir? Cem Yılmaz’ın Do Not Disturb filmi fragmanı yayınlandı mı?
Cildi gençleştiren besin ortaya çıktı. Güzellik merkezlerine avuç dolu para dökmenize gerek kalmadı Sağlık
Cildi gençleştiren besin ortaya çıktı. Güzellik merkezlerine avuç dolu para dökmenize gerek kalmadı
Hidayet Türkoğlu'nun takım arkadaşı öldü Spor
Hidayet Türkoğlu'nun takım arkadaşı öldü