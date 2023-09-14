Hindistan'da yeni virüs. Okullar ve kamu kurumları kapatıldı

Sağlık Bakanı Mansukh Mandaviya, başkent Yeni Delhi'de gazetecilere verdiği demeçte, Kerala'da Nipah virüsünden kaynaklı ölenler olduğunu doğruladı.

Mandaviya, eyaletin Kozhikode bölgesindeki iki ölümün Nipah virüsünden kaynaklandığını dile getirdi.

Uzmanlar, eyalet hükümetine yardım etmek ve virüsün yayılımını incelemek üzere bölgeye gönderildi.

Kerala sağlık departmanı dün Kozhikode'de iki “doğal olmayan ölüm” olduğunu bildirmişti.

Ayrıca, Kerala'dan virüs kaptığı düşünülen dört kişiden alınan örneklerin test için Pune'deki Ulusal Viroloji Enstitüsü'ne gönderildiği aktarılmıştı.

Nipah virüsü bulaşanlarda belirtiler hemen ortaya çıkmasa da ateş, baş, boğaz ve kaslarda ağrı gibi belirtilerle grip benzeri bir durum gelişebiliyor. Sonraki aşamada ise baş dönmesi, yorgunluk, bilinç değişiklikleri yaşanabiliyor.

Hem hayvanlarda hem de insanlarda hastalığa yol açan viral bir enfeksiyon olan Nipah virüsü, Malezya'nın Nipah bölgesinde ilk kez bir salgınla başlamıştı.

