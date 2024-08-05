Hindistan'daki heyelanlar 350'den fazla can aldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Hindistan'daki heyelanlar 350'den fazla can aldı

Hindistan'ın Kerala Eyaleti'nde etkili olan son heyelan faciası 2018'deki sel felaketinden sonra ülkede meydana gelen en ölümcül doğal afet olarak kayıtlara geçti.

Hindistan medyasında yer alan haberlerde, ülkenin güneyinde şiddetli yağışların yol açtığı toprak kaymaları sonucu 350'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Salı günü gece yarısından hemen sonra Kerala'nın Wayanad bölgesinde meydana gelen heyelanlar, yüzlerce ev, yol, köprü ve turistik tesisi yok etti.

Yetkililer, Çarşamba günü 93 olarak bildirilen ilk ölüm sayısının artabileceğini belirtmişti .

Yerel medya Cumartesi günü vaka sayısının 350'yi geçtiğini bildirmeye başladı.

Asianet News'e göre 365 ölüm meydana gelirken, Times Of India ise bu rakamı 358 olarak verdi.

Felaketten en çok etkilenen bölge olan Mundakkai Köyü'nde, tamamına yakını yerli halktan olmak üzere 205 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin ise kayıp olduğu bildirildi.

Yağmur nedeniyle turistlere bir gün erken ayrılmaları yönünde uyarıda bulunuldu.

skynews-kerala-wayanad-landslide-6646562.jpg

skynews-wayanad-kerala-landslide-6646565.jpg

Son Haberler
'Bakanlık Yardımı' vaadi ile dolandırmışlardı. 26 ilde operasyon Gündem
'Bakanlık Yardımı' vaadi ile dolandırmışlardı. 26 ilde operasyon
Metruk binada yangın Yerel Haberler
Metruk binada yangın
Bugün hangi maçlar var? 5 Ağustos 2024. Bugünkü maçlar Spor
Bugün hangi maçlar var? 5 Ağustos 2024. Bugünkü maçlar
Flaş…Flaş… Dolarda sert yükseliş Ekonomi
Flaş…Flaş… Dolarda sert yükseliş
Kahveyi doğru içme yöntemleri nelerdir? Bilim ve uzmanlar bakın ne diyor! Sağlık
Kahveyi doğru içme yöntemleri nelerdir? Bilim ve uzmanlar bakın ne diyor!
Kabine bugün toplanıyor: Gündemde hangi konular var Gündem
Kabine bugün toplanıyor: Gündemde hangi konular var
Gelin ve damat düğün gecesi öldü Gündem
Gelin ve damat düğün gecesi öldü