Hindistan'daki heyelanlar 350'den fazla can aldı

Hindistan medyasında yer alan haberlerde, ülkenin güneyinde şiddetli yağışların yol açtığı toprak kaymaları sonucu 350'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Salı günü gece yarısından hemen sonra Kerala'nın Wayanad bölgesinde meydana gelen heyelanlar, yüzlerce ev, yol, köprü ve turistik tesisi yok etti.

Yetkililer, Çarşamba günü 93 olarak bildirilen ilk ölüm sayısının artabileceğini belirtmişti .

Yerel medya Cumartesi günü vaka sayısının 350'yi geçtiğini bildirmeye başladı.

Asianet News'e göre 365 ölüm meydana gelirken, Times Of India ise bu rakamı 358 olarak verdi.

Felaketten en çok etkilenen bölge olan Mundakkai Köyü'nde, tamamına yakını yerli halktan olmak üzere 205 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin ise kayıp olduğu bildirildi.

Yağmur nedeniyle turistlere bir gün erken ayrılmaları yönünde uyarıda bulunuldu.