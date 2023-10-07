Hindistan’daki sel felaketinde can kaybı 53’ye yükseldi

Hindistan'ın Sikkim eyaletindeki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 53'e yükselirken kaybolan 140'dan fazla kişi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

KAYNAK: AA
Hindistan’daki sel felaketinde can kaybı 53’ye yükseldi

Hindistan'ın NDTV kanalının haberine göre, Sikkim'deki bir barajda su seviyesinin yükselmesi sonucu meydana gelen sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor.

Yetkililer, 25 bin kişinin etkilendiği selde ölü sayısının 53'e çıktığını bildirdi.

Yaşamını yitirenlerin arasında 7 askerin de bulunduğunu aktaran yetkililer, arama kurtarma çalışmaları kapsamında 2 bin 400'den fazla kişinin kurtarıldığını açıkladı.

Yetkililer, 140'dan fazla kişinin bulunması için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade ederek, bugüne kadar yaklaşık 1200 evin selden hasar gördüğünü kaydetti.

Hindistan Hava Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, iki gündür selin ağır yaşandığı bazı kırsal alanlarda, kötü hava koşulları ve düşük görüş mesafesi nedeniyle helikopterlerle yardım sağlanamadığı belirtildi.

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