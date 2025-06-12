Hindistan'daki uçak kazasında ölü sayısı korkunç boyutlara ulaştı!

Hindistan polisi, Ahmedabad kentindeki uçak kazasında 290'dan fazla kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Hindistan'da bir yolcu uçağının yerleşim yerine düşmesi sonucu meydana gelen kazada can kaybı artıyor. Son olarak Hindistan polisi, korkunç kazada 290'dan fazla kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

NE OLMUŞTU

Eyaletin Ahmedabad kentindeki Sardar Vallabhbhai Patel Uluslararası Havalimanı'ndan Londra Gatwick Havalimanı'na giden "Air India 171" yolcu uçağı, kalkıştan 5 dakika sonra düştü.

Air India şirketi, "Boeing 787-8 Dreamliner" modelindeki uçakta 242 yolcu ve mürettebat bulunduğunu açıklanmıştı.

OCAK AYINDA AYNI GÜN İKİ BÜYÜK UÇAK KAZASI YAŞANDI

ABD'nin başkenti Washington yakınlarında 29 Ocak'ta 60 yolcu ve 4 kişilik mürettebatı taşıyan American Airlines'a ait yolcu uçağı ile 3 askeri personelin bulunduğu helikopter çarpıştı. Nehre düşen hava araçlarından kurtulan olmadı.

Aynı gün Güney Sudan'da ise "Beechcraft 1900D" tipi uçak kalktıktan kısa süre sonra düştü. Kaza sırasında uçakta bulunan 21 kişiden 20'si hayatını kaybetti.

Öte yandan 17 Mart'ta Orta Amerika ülkesi Honduras'ta 18 kişiyi taşıyan küçük bir uçak denize düştü. Roatan adasından Trujillo kentine gitmek üzere havalandıktan kısa süre sonra düşen uçağın enkazında 12 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

ABD'nin California eyaletinde bulunan San Diego kentinde "Cessna 550" tipi küçük bir uçağın 22 Mayıs'ta yerleşim yerine düşmesi sonucunda da 6 kişi hayatını kaybetti.

2024'ÜN SON YARISINDA BÜYÜK KAZALAR MEYDANA GELDİ

Azerbaycan Havayolları'nın (AZAL) Bakü-Grozni seferini yapan uçak 25 Aralık 2024'te Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düştü. Uçakta bulunan toplam 67 kişiden 38'i hayatını kaybetti. Azerbaycanlı yetkililer, uçağın Rus "Pantsir-S" hava savunma sistemi saldırısına maruz kaldığı iddiasını doğruladı.

Bu kazadan birkaç gün sonra 29 Aralık 2024'te Bangkok-Muan rotalı, "Boeing 737-800" model uçağın iniş takımları, Güney Kore'deki Muan Uluslararası Havalimanı'na iniş esnasında açılmadı. Uçağın piste indikten sonra kontrolden çıkıp duvara çarpması, 179 kişinin can kaybına neden olurken olay, Güney Kore havacılık tarihinin en ölümcül felaketi olarak tarihe geçti.

Brezilya'nın Cascavel kentinden Guarolhus'a giden yolcu uçağı, 9 Ağustos 2024'te Sao Paulo eyaletinin kuzeyindeki Vinhedo şehrindeki bir yerleşim yerine düştü. Kazada 58'i yolcu ve 4'ü mürettebat olmak üzere 62 kişi hayatını kaybetti.

Nepal'in başkenti Katmandu'daki Tribhuvan Uluslararası Havalimanı'nda 24 Temmuz 2024'te 19 kişiyi taşıyan bir uçak, kalkışı sırasında kayarak kaza yaptı. Pilotun yaralı kurtulduğu uçakta 18 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

AİR INDİA KAZASINDAKİ UÇAĞIN MODELİ TARTIŞILIYOR

Boeing tarafından 2011'de hizmete sunulan "Boeing 787-8 Dreamliner" modeli, Air India'nın dışında diğer birçok havayolu şirketi tarafından da uzun rotalı uçuşlarda sıklıkla tercih ediliyor. Modelin aktif olarak kullanımda binden fazla uçağı bulunuyor.

Hindistan'daki uçak kazası "Boeing 787-8 Dreamliner" modelinin ölümle sonuçlanan ilk kazası olarak kayıtlara geçti. Öte yandan modelle ilgili güvenlik endişeleri tekrar gündeme geldi.

Daha önce teknik aksaklıklar nedeniyle sık sık gündeme gelen Boeing hakkında bazı iddialar ortaya atıldı.

"BOEİNG 787-8 DREAMLİNER" MODELİ DAHA ÖNCE DE GÜNDEME GELMİŞTİ

New York Times (NYT) gazetesinin haberine göre, Boeing şirketinde 10 yılı aşkın süre mühendis olarak çalışan Sam Salehpour, nisan ayında "Boeing 787-8 Dreamliner" modelin ciddi teknik sorunları olduğunu iddia etmişti.

Bu modelin parçalarının hatalı birleştirildiğini öne süren Salehpour, Boeing şirketinin imalat sürecinde aldığı risklerin, uçaklar kullanıldıkça büyük sorunlara yol açacağını, uçakların uçuş esnasında ayrışabileceğini savunmuştu.

Boeing şirketi bu iddiaları reddederken, ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) konuya ilişkin soruşturma başlatmıştı.