Hindistan'dan Çin'e yeni vergi

Kaynak: Haber Merkezi
Hindistan'dan Çin'e yeni vergi

Hindistan, Çin'den gelen ucuz çelik akışını engellemek amacıyla bazı çelik ithalatlarına %12'lik geçici bir vergi getirdi.

Yeni Delhi, Hindistan’ın dünyanın en büyük ikinci ham çelik üreticisi olarak, 21 Nisan 2025 itibarıyla bazı çelik ithalatlarına %12 geçici vergi yahut koruma vergisi denilen yeni bir uygulamayı hayata geçirme kararı aldı. Bu karar, başta Çin’den gelen ucuz çelik akışına karşı bir önlem olarak alındı. Hindistan’daki bazı çelik fabrikaları, Çin’den gelen düşük fiyatlı çelik nedeniyle üretimlerini düşürme ve işçi çıkarma gibi önlemler almak zorunda kalmıştı.

Hindistan Maliye Bakanlığı, bu vergilerin 200 gün süreyle geçerli olacağını açıkladı. Çelik Bakanı H. D. Kumaraswamy, bu adımın yerli çelik üreticilerini korumayı ve piyasada adil rekabeti sağlamayı amaçladığını belirtti. Kumaraswamy, küçük ve orta ölçekli işletmelerin ithalat artışından büyük baskılar altında olduğunu vurguladı.

Çin, Hindistan’ın 2024-25 dönemindeki ikinci büyük çelik tedarikçisi oldu. Hindistan, 2024-25'te son iki yıl boyunca bitmiş çelikte net ithalatçı konumuna geldi ve bu, dokuz yılın en yüksek seviyesi olarak kaydedildi. Hindistan’daki çelik üreticileri bu vergi kararını olumlu karşıladı, ancak etkinliğini gözlemlemek için beklediklerini ifade ettiler.

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