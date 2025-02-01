Hindistan'dan startup ekosistemine dev destek

Hindistan hükümeti, cumartesi günü, girişimcilik ekosistemini desteklemek amacıyla 1.15 milyar dolar değerinde yeni bir ‘Fonlar Fonu’ oluşturduğunu duyurdu. Bu fon, Hindistan’ın dünya çapında büyüyen teknoloji inovasyonu ve temiz enerji hedefleri doğrultusunda girişimcilik faaliyetlerine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Finans Bakanı Nirmala Sitharaman, 2025-26 yılı federal bütçesini açıklarken, bu fonun daha önce uygulamaya konulan girişim fonlarından 1 milyar dolardan fazla kaynağı yöneten girişim fonlarının başarısını pekiştirdiğini belirtti. Yeni fonun, önceki girişim fonlarına kıyasla daha geniş bir kapsamı olacağı, ancak özel odak alanlarına dair bir açıklama yapılmadığı ifade edildi.

DÜZENLEYİCİ REFORMLAR VE DERİN TEKNOLOJİ YATIRIMLARI

Hindistan hükümeti, teknoloji şirketleri ve startuplar için bürokratik engelleri kaldırmayı ve yatırımcılar için daha cazip bir ortam yaratmayı hedefleyen kapsamlı düzenleyici reformları da açıkladı. Sitharaman, yeni bir Yüksek Düzey Komite kurulacağını ve bu komitenin, önümüzdeki bir yıl içinde finansal olmayan sektörlerdeki düzenlemeler, sertifikalar, lisanslar ve izinler üzerine kapsamlı bir inceleme yapacağını belirtti. Bu girişimin, startuplar ve teknoloji şirketleri için daha az uyum yükü yaratmayı amaçladığı vurgulandı.

Ayrıca, Hindistan hükümeti, derin teknoloji şirketleri için özel bir ‘Deep Tech Fund of Funds’ oluşturmayı planlıyor. Bu fon, gelişmiş teknolojiler üzerinde çalışan yeni nesil startupların daha fazla destek almasını sağlayarak Hindistan’ın yenilikçi teknoloji alanlarında güçlenmesine katkı sağlamayı hedefliyor. Hindistan, startuplar ve inovasyon konusundaki güçlü yönlerini daha da artırmayı amaçlıyor.

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İNOVASYON VE İSTİHDAM YARATMA HEDEFİ

Hindistan’ın startup ekosistemi, son yıllarda büyük bir iş yaratma kaynağı haline gelmiş ve ülkenin gurur duyduğu bir sektör halini almıştır. Ülke ekonomisinin gelecek yıl %6.3 ile %6.8 arasında büyümesi beklenirken, hükümet, inovasyon ve girişimcilik yatırımlarının, genç nüfusa yeterli istihdam yaratacak %8'lik büyüme hedeflerine ulaşmak için anahtar olacağına inanıyor.

Hindistan, son on yılda, Norges, SoftBank, Sequoia, Accel, Tiger Global, General Catalyst ve General Atlantic gibi yatırımcılar tarafından 100 milyar dolardan fazla yatırım aldı. Hindistan, şu anda 100’den fazla unicorn startup’a ev sahipliği yaparak, Silikon Vadisi devleri için son büyük büyüme pazarı olarak kabul ediliyor.

NÜKLEER ENERJİ VE STARTUPLARA YÖNELİK VERGİ DÜZENLEMELERİ

Hindistan hükümeti, nükleer enerji alanında da önemli bir yatırım adımı atıyor. 2033 yılına kadar en az beş yerli küçük modüler reaktörün geliştirilmesini hedefleyen Hindistan, nükleer enerji kapasitesini 2047 yılına kadar 100 gigavata çıkarmayı planlıyor. Ayrıca, özel sektör katılımını sağlamak için Atom Enerjisi Yasası’nda değişiklik yapmayı amaçlıyor. Bunun yanı sıra, Hindistan hükümeti, startuplara yönelik vergi avantajlarını beş yıl daha uzatarak, 2030 yılına kadar kurulan şirketlerin bazı vergi indirimlerinden yararlanmasına olanak tanıyacak.

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KADIN GİRİŞİMCİLERE DESTEK VE ÜRETİM ALANLARINDA İNOVASYON

Hindistan hükümeti, 500 bin ilk kez girişimciye destek sağlayacak yeni bir program başlatıyor. Özellikle kadın girişimciler ve damgalı kastlar ile kabilelerden gelen bireyler için 24 bin dolar’a kadar kredi verilecek. Bu program, mevcut ‘Stand-Up India’ programından edinilen derslere dayanarak, girişimcilik ekosisteminin daha geniş kesimlere ulaşmasını sağlamayı amaçlıyor.

Elektronik üretimi, Hindistan’ın teknoloji startup'ları için önemli bir alan olarak öne çıkarken, hükümet, üretim tesisleri kuran yabancı yatırımcılara yönelik ‘presumptive tax’ düzenlemelerini devreye sokuyor. Ayrıca, Hindistan’ın ‘BharatTradeNet’ platformunu hayata geçirmeyi planladığı ve bu platformun ticaret belgesi düzenlemeleri ve finansman çözümleri sağlayan fintech startupları için fayda sağlayacağı ifade ediliyor.