Hindistan'dan yeni rekor. Bakın bir günde kaç kişi uçtu

Hindistan'ın pandemi sonrası ekonomik toparlanması, seyahatte bir "patlamaya" yol açtı.

BBC'ye göre, yalnızca 2023'ün ilk üç ayında iç hat uçaklarında 37,5 milyondan fazla yolcu seyahat etti. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre bu, bir yıl öncesine göre %51,7'lik bir artışı işaret ediyor.

30 Nisan'da yaşanan yolcu trafiğinde ise yeni bir rekor kırıldığı açıklandı. Yetkililerin verdiği bilgiye göre 30 Nisan'da Hindistan havalimanlarından kalkan 2 bin 978 sefer 4,56 milyon yolcu taşıdı. Bunun bir rekor olduğu ifade edildi.