Hindistan’ı sel aldı

Hindustan Times'ın haberine göre, acil durum operasyon merkezi yetkilileri, bölgede son dönemde yaşanan yoğun yağışların etkilerini açıkladı.

Bu süre zarfında 21 kişi yüksek yerlerden düşerek, 18 kişi boğulma sonucu, 8'er kişi yılan ısırması ve elektrik çarpması nedeniyle hayatını kaybetti. Ayrıca 1 kişinin sel felaketi nedeniyle öldüğü belirtildi.

Yetkililer, şiddetli yağışların yol açtığı olaylarda yaklaşık 100 konutun zarar gördüğünü ifade etti. Meteoroloji uzmanları, önümüzdeki günlerde de eyaletin bazı bölgelerinde yoğun yağışların devam edeceği konusunda uyarıda bulundu.