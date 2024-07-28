Hindistan’ı sel aldı

Düzenleme: Kaynak: AA
Hindistan’ı sel aldı

Hindistan'ın Himaçal Pradeş eyaletinde, haziran sonundan bu yana etkili olan şiddetli yağışlar sonucu 56 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Hindustan Times'ın haberine göre, acil durum operasyon merkezi yetkilileri, bölgede son dönemde yaşanan yoğun yağışların etkilerini açıkladı.

Bu süre zarfında 21 kişi yüksek yerlerden düşerek, 18 kişi boğulma sonucu, 8'er kişi yılan ısırması ve elektrik çarpması nedeniyle hayatını kaybetti. Ayrıca 1 kişinin sel felaketi nedeniyle öldüğü belirtildi.

Yetkililer, şiddetli yağışların yol açtığı olaylarda yaklaşık 100 konutun zarar gördüğünü ifade etti. Meteoroloji uzmanları, önümüzdeki günlerde de eyaletin bazı bölgelerinde yoğun yağışların devam edeceği konusunda uyarıda bulundu.

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